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Dünya pazarlarının aranan markası Lidersan’ın İSO 500 gururu

İHA

Dünya pazarlarının aranan markası Lidersan’ın İSO 500 gururu

Türkiye’nin global pazarlardaki gururu Lidersan Sağlık ve Gıda Ürünleri A.Ş., İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması’na göre 319. sırada yer alırken özel sıralamada ise 311 sırada yer aldı.
Altunkaya şirketler gurubu bünyesinde faaliyet gösteren ve ürettiği dünya markası ürünlerle adından sıkça söz ettiren Lidersan’ın İSO 500 sıralamasında yer almasının kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Altunkaya Grub Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, “2020 yılının zorlu koşullarına rağmen modern yatırımlarımız sürerken dünya pazarlarında sektörümüzle ilgili elde ettiğimiz yerleri korumayı başardık ve bütün zorlukları aşarak 2020 yılında ülke ekonomisine üretim, ihracat ve istihdam yoluyla önemli katma değerler sağladık. Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması’na göre 319. sırada yer almak bizim için elbette gurur verici bir olay. Eğmeği geçenleri kutluyor, şirketlerimizi önümüzdeki yıllarda daha üst sıralarda görmeyi arzu ediyorum” dedi.

"Bebeklerin ve annelerin mutluluk kaynağı"
Lidersan’ın üretimi hakkında da bilgiler veren Başkan Mahsum Altunkaya “Bebek bezi ve mendil ürünleri sektöründe tüketicilerin beğenisini ve bağlılığını kazanan Lidersan Sağlık, Confy, Pipero Baby, Babylook, Swiss Baby ve Potty Bebe markalarıyla dünya pazarına hizmet vermekte ve bu sektörde lider olmayı hedeflemektedir. Bebeklerin ve annelerin mutluluğuna katkı sağlamak için kaliteli ürünler üretmeyi ilke edinerek ürünlerini en iyi koşullarda müşterilerine sunmaktadır” ifadelerini kullandı.

"40 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor"
Sektöründe liderliği sürdüren Lidersan’ın dünya genelinde 40 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğinin de altını çizen Başkan Altunkaya “Her yıl Ortadoğu başta olmak üzere 40 ülkede yer alan Confy ve Potty marka bezleriyle Lidersan Sağlık, uluslararası standartlarda üretim kalitesi ve kapasitesiyle her gün milyonlarca müşteriye hizmet vermeye devam etmektedir. Lidersan Sağlık, 30'a yakın beyaz yakalı, 20 deneyimli mühendis ve 400'ün üzerinde mavi yakalı olmak üzere toplam 450 çalışanıyla hayata değer katıyor. Lidersan Sağlık, son teknoloji üretim tesisi ve makine ve ekipmanları ile donatılmış yeni yatırımları ile Türkiye'nin en büyük bebek bezi üreticileri arasında yer almaktadır” diye konuştu.

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