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ŞSM’de yetenek sınavına hazırlık kursu açıldı Öğrenciler, yetenek sınavlarına en iyi şekilde hazırlanacaklar

İHA

ŞSM’de yetenek sınavına hazırlık kursu açıldı Öğrenciler, yetenek sınavlarına en iyi şekilde hazırlanacaklar

Konservatuar bölümü ve güzel sanatlar lisesine hazırlanan öğrenciler, yetenek sınavlarına Şehitkamil Sanat Merkezi’nde hazırlanıyorlar. Kursta öğrencilere, yetenek sınavları programı içerisinde yer alan tek ses, çift ses, üç ses, dört ses, ezgi tekrar, ritim tekrar gibi eğitimler veriliyor.
Kişilerin mesleki hayallerine ulaşmalarında önemli bir rol üstlenen Şehitkamil Belediyesi, Şehitkamil Sanat Merkezi’nde (ŞSM) konservatuar bölümü ve güzel sanatlar lisesi yetenek sınavlarına hazırlanan öğrenciler için hazırlık kursu açtı. Hazırlık kurslarına katılmak için ses taraması ve notalar konusunda testlerden geçerek hazırlık kurslarına katılmaya hak kazanan öğrenciler, yetenek sınavlarına en iyi şekilde hazırlanıyorlar.
“Kursumuza yoğun bir rağbet var”
Kurs hakkında bilgi veren kurs hocası Yunus Emre Hanımoğlu, “Şehitkamil Sanat Merkezi olarak konservatuar bölümü veya güzel sanatlar lisesine hazırlanan öğrencilerimize yönelik yetenek sınavına hazırlık kursumuzu açtık. Burada öğrencilerimize yetenek sınavları programı içerisinde olan genel olarak; tek ses, çift ses, üç ses, dört ses, ezgi tekrar, ritim tekrar gibi konularda program dahilinde eğitimler veriyoruz. Bunun dışında branşlara ayrılacak olan arkadaşlarımızı da ses eğitimi konusunda geliştiriyoruz. Şu an itibarıyla kursumuza yoğun bir rağbet var. Vereceğimiz kurslar sonunda arkadaşlarımız, yetenek sınavlarına yani; müzik öğretmenliği, Türk müziği, batı müziği, konservatuar bölümü veya güzel sanatlar lisesine geçiş için yetenek sınavlarına girecekler. Sınavı başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz, istedikleri alanda ilerleyecekler. Başarılı olacaklarını ümit ediyorum” şeklinde konuştu.
“Biz engelliler için çok güzel bir kurs olmuş”
Hedefinin konservatuarda Türk Halk Müziği bölümünü kazanmak olduğunu aktaran görme engelli Mehmet Yıldırım, “Şehitkamil Sanat Merkezi’nde konservatuar bölümü için hazırlık kursu almaktayım. İlerdeki hedefim konservatuarda Türk Halk Müziği bölümünü kazanmak. Kurs ortamımız gerçekten çok güzel. Hocamız, bizlerle en iyi şekilde ilgileniyor. İnşallah bu kursların da devamını diliyorum. Özellikle biz engelliler için ve diğer vatandaşlarımız için çok güzel bir kurs olmuş. Herkesin buradan yararlanmasını tavsiye ederim. Buradan alacağım kursla birlikte, inşallah hedeflediğim Türk Halk Müziği bölümünü kazanacağıma inanıyorum. Ben, bizlere bu hizmeti sunan Başkanımıza ve hocalarımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
“Gerçekten çok güzel eğitimler alıyoruz”
Hazırlık kursunun kendileri açısından çok önemli olduğunu kaydeden kursiyerlerden Nisa Girişken, “Ben, güzel sanatlar lisesi 11. sınıf öğrencisiyim. Konservatuar bölümü için Şehitkamil Sanat Merkezi’nde hazırlık kurslarına katılıyorum. Burada almış olduğum eğitimlerle birlikte inşallah hedeflediğim konservatuar bölümüne gitmek istiyorum. Burada eğitimlerimiz çok verimli geçiyor. Okuldaki eğitimlerin yanı sıra buradaki eğitimlerle birlikte kendimi en iyi şekilde geliştiriyorum. Burada verilen eğitimlerin bizler açısından çok önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Konservatuar bölümü düşünen kişilerin mutlaka buradaki kursa gelmelerini de tavsiye ediyorum. Gerçekten hocalarımız çok donanımlı ve bilgililer. Gerçekten çok güzel eğitimler alıyoruz. Şahsım adına çok yararlı olduğunu düşünüyorum. İnşallah buradan almış olduğum eğitimlerle birlikte hedeflediğim konservatuar bölümünü kazanarak hedeflerime ulaşmak istiyorum. Bizlere böylesine anlamlı bir kursu kazandıran Şehitkamil Belediyemize ve hocalarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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