İSO 500'deki SANKO şirketleri

SANKO Holding şirketlerinden Sanko Tekstil İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ., Sanko Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ., Süper Film Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ. ve Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret AŞ., Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine yer almaya devam ediyor.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından, şirketlerin 2020 yılı üretimden net satışlar baz alınarak yapılan araştırmaya göre, Sanko Tekstil İşletmeleri 102’nci, Sanko Enerji 207’nci, Süper Film Ambalaj 224’üncü, Çimko Çimento ve Beton ise 245’inci sırada bulunuyor. Sanko Enerji, önceki yıla göre listede 149 sıra yükseldi.

İSO’nun, 2019 yılı verilerini baz alarak 2020 yılında açıkladığı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında ise Sanko Tekstil 96’ncı, Sanko Enerji 356’ncı, Süper Film Ambalaj 217’nci, Çimko Çimento ve Beton 257’nci sırada yer alıyordu.

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