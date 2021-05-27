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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Şahin'den OECD Türkiye Daimi Temsilcisi Alkin'e ziyaret

İHA

Başkan Şahin'den OECD Türkiye Daimi Temsilcisi Alkin'e ziyaret

İktisadi İş birliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu’na daveti dolayısıyla Paris’e giden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ilk ziyaretini OECD Türkiye Daimi Temsilcisi Prof. Dr. Kerem Alkin’e yaptı. Ziyarette Alkin, Gaziantep’te hayata geçirilen sürdürülebilir gelecek ve büyüme projelerinin OECD’nin davet kararında büyük etkisi olduğunu söyledi.
OECD tarafından dünya toplumlarında yaşanan sosyal ve ekonomik eşitsizliklerin yerel yönetimler düzeyinde çözüme kavuşturulması amacıyla 2016 yılında kurulan OECD Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu’na davet edilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Paris’e gitti. Şahin, ilk ziyaretini OECD Türkiye Daimi Temsilcisi Prof. Dr. Kerem Alkin’e yaptı. Ziyarette, Türkiye’de ilk şampiyon belediye başkanı unvanını kazanan Başkan Fatma Şahin’in ve ekibinin OECD başarısında etkili olan faktörler ele alındı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in sürdürülebilir gelecek ve büyüme için çok önemli projeleri olduğunun altını çizen OECD Türkiye Daimi Temsilcisi Alkin, “Bu projeler doğrultusunda kentin yapılandırılması ve geliştirilmesi OECD’nin değerlendirmelerinde büyük etki oluşturdu” dedi.
Alkın, OECD’de yer alan üst yetkililerin geçmiş dönemlerde Gaziantep’e yaptığı ziyaretin şampiyon başkan unvanının kazanılmasında etkili olduğuna dikkati çekerken Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin döneminde Gaziantep’te meydana gelen muhteşem dönüşümün de OECD davetinde büyük payı olduğunu söyledi.
Alkin, kente gelen dünyaca ünlü siyasetçilerin şehirde gördüğü mülteci kamplarına yönelik, ‘Buralar mülteci kamplarının en iyisi. Biz ömrümüzde bu kadar güzelini, bu kadar gelişmişini görmedik’ sözlerinin de dünyada örnek teşkil etmesi, Gaziantep’in küresel ölçekte oluşan olumlu imajına katkı sağladığını dile getirdi.
"İhracat başarıları OECD'nin davet kararında etkili oldu"
Alkin, Başkan Fatma Şahin’le gerçekleştirdiği sohbetin devamında, “OECD’nin davetinde etkili olan faktörlerden biri de Gaziantep’in tarihi İpek Yolu’nun üzerinde olmasıydı. Çünkü küresel ticaret başlığı OECD’nin konu başlıkları arasında yer alıyor. Gaziantep, ihracat başarılarının merkezi konumunda. Bu sayede bu kent çok çekici bir görüntü oluşturdu. Dolayısıyla da OECD gündeme geldiğinde de gerek Gaziantep’e daha önce OECD üst yönetiminin yapmış olduğu ziyaret gerekse de Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in görev yaptığı dönem Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in OECD Kapsayıcı Büyüme için Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu’na Türkiye’den ilk davet edilen belediye başkanı unvanını kazanmasını sağladı" ifadelerini kullandı.
"Olağanüstü bir ekip çalışıyor şehrimizde"
Sohbette konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep’teki başarısının arkasında ekip ruhunun yattığını belirterek, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açtığı alan, bakanlarımızın bu süreçte bizleri yalnız bırakmaması başarılarımızda engel oluşturacak olası durumları da ortadan kaldırdı. Daha önce UNESCO’da da bakanlarımız ve Cumhurbaşkanımız desteklerini esirgemeden yanımızda olmuştu. Bugün de OECD’de aynı desteği yeniden yanımızda gördük. Bize düşen şey, bu kriterlerin içini doldurmaktı. 8 kriter vardı önümüzde. Bugün bir veri açıklandı. Türkiye’nin 500 sanayi kuruluşunun içerisinde 29 Gaziantep’in. Olağanüstü bir ekip çalışıyor şehrimizde. Çok büyük bir sanayi alt yapımız var” diye konuştu.
"Yoğun mesai harcadık"
“Kültür konusunda da turizmi canlandıracak dünyaya sesimi duyuracak faaliyetlerimiz oldu” diyen Başkan Fatma Şahin, “Antik kentlerimiz, müzelerimiz, hanlarımız, hamamlarımız gibi önemli tarihi ve kültürel yapılara yönelik çalışmalarımız var. Bunlara sahip çıkıyoruz. Restore edilen Hışvahan’da bugün; gastronominin UNESCO onayı almış bütün tatlarını tadabiliyorsunuz. Doğru işi yaptığınızda uluslararası bütün networklerde yer almanız mümkün. Akabinde yürüttüğümüz, çevre projeleri, dijitalleşme, akıllı şehirler gibi başlıklara çok iyi çalıştık. Dolayısıyla OECD’nin gündeme getirdiği 8 kritere ilişkin büyük mesaimiz ve hayata geçirdiğimiz çalışmalar oldu” şeklinde konuştu.
Koordinasyon ve iş birliğine dikkat çekti
Sohbetin sonunda Başkan Şahin, “OECD’nin yapısını biliyoruz. Biz, bu kapsamda Gaziantep’in gücünü, istişare ettiğimiz elçilerle paylaştık. Çocuk dostu, engelli dostu, kadın dostu, mülteci dostu bir şehir doğrultusunda her bir bireyimizin kalkınması adına modeller oluşturduk. UNESCO’da gastronomi dalında Türkiye’nin ilk fark oluşturan şehirler ağına dahil olduk. Arkamızdan da diğer şehirlerimiz geldi. Elbette elimizden geleni yapıyoruz. Ankara tecrübesi belediye başkanlığı sürecimde çok etkili oldu. Ama bu büyük bir ekip işi. Koordinasyon ve iş birliği pratiğini tesis etmemiz gerekiyor. Bunu başarılı ve sürdürülebilir kıldığınızda da başarı kaçınılmaz oluyor. Hiçbir başarı tesadüf değil" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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