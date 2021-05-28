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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

40 dönüm ekili buğday yangında küle döndü

DHA

40 dönüm ekili buğday yangında küle döndü


Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde 40 dönüm ekili buğday, çıkan yangında küle döndü.
Türkbahçe Mahallesi'nde Cenani Ersoy'a ait buğday tarlasında sabah saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede tüm tarlaya yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerine çiftçiler de traktörleriyle tarlayı sürerek destek verdi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangın söndürüldü
40 dönümlük alanda ekili buğdayın küle döndüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK
2021-05-28 10:23:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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