GAHİB 7’inci makine halısı tasarım yarışması düzenliyor Genç yetenekler tasarlıyor GAHİB dokuyor

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) tarafından Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu (GAÜN), Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Halı Tasarım Derneği (HATAD) ile işbirliği halinde “Tasarlayın dokuyalım” sloganıyla startı verilen üç ayrı kategoride 7’inci Makine Halısı Tasarım Yarışması düzenliyor.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) tarafından Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu (GAÜN), Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Halı Tasarım Derneği (HATAD) ile iş birliği ile düzenlenen 7’inci Makine Halısı Tasarım Yarışması büyük ilgi görüyor. Bu yıl yarışmanın üç ayrı kategoride düzenlendiğini açıklayan GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan “Birliklerimiz tarafından Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu (GAÜN), Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Halı Tasarım Derneği (HATAD) ile işbirliği halinde düzenlenen 7’inci Makine Halısı Tasarım Yarışması bu yıl üç ayrı kategoride düzenlenecektir. Yarışma ortaokul, lise ve üniversite için üç ayrı kategoride pandemi koşulları olumsuz etkilese de yüksek katılım bekliyoruz. Türkiye, Makine Halısı ihracatında yıllardır dünya lideridir. Gaziantep, son yirmi yılda yaptığı önemli yatırımlar ve çalışmalar ile makine halısı üretiminde, dünya çapındaki en önemli üretim merkezi haline gelmiştir. Makine halısı sektörü, katma değeri yüksek, özgün ve kaliteli ürünler üretmeyi ve uluslararası rekabet gücünü sürdürmeyi hedeflemektedir. Firmalarımızın sahip olduğu uluslararası rekabet avantajlarını koruyabilmeleri açısından yeni ve özgün koleksiyonların oluşturulması, müşterilerin beğeni ve tercihlerine doğru ve zamanında cevap verilebilmesi, büyük önem arz etmektedir. Tüm genç tasarımcılarımızı ve tasarımcı adaylarımızı davet ediyoruz” dedi.

“Modaya yön verecek tasarımcılara ihtiyacımız var”

Türkiye’de özellikle Gaziantep’te halı sektörünün önemli bir sanayi kolu olarak geliştiği ve ülke ekonomisine büyük destekler verirken istihdamıyla da binlerce insana iş aş kapısı olduğunun altını çizen GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan sektörün devamlılığı ve geleceği için sadece üretimde değil modaya da yön verecek yeteneklere ihtiyaç olduğunu ifade ederek , “Ulusal ve uluslararası pazara sunulabilecek, Makine Halıcılığı sektöründe moda yaratabilecek özgün tasarımların ortaya çıkarılmasının yanı sıra Tasarımcı adaylarının özgür düşünce ve sanatsal becerilerini üretim alanına aktarmalarına yardımcı olunması, tasarım kültürünün küçük yaştan itibaren gelişmesi ve tasarımcı kimliğinin güçlenmesine yardımcı olunması, ÜniversiteSanayi, Lisesanayi işbirliğine katkıda bulunulması ve Sanatçıtasarımcıların katkıları ile üretimde kalitenin artmasına katkıda bulunulmasının amaçlıyoruz. Yarışmaya ilginin büyük olması gelecek açısında umut vericidir” diye konuştu.

Dereceye giren tasarımlar dokunacak, ödüller GAHİB tarafından verilecek

Yarışmayla ilgili ödüller hakkında da bilgi veren Başkan Ahmet KaplanYarışma finalinde dereceye girenlere GAİB tarafından tüm kategorilerde toplam 125 bin TL ödül verileceğini belirtti. Yarışmanın üniversite kategorisinin birincilik Ödülünün 20 bin TL, ikincilik Ödülünün 15 bin TL, üçüncülük ödülünün 10 bin TL olduğunu belirterek ayrıca yarışmada dördüncülük ve beşinciliği elde eden yarışmacılara diz üstü bilgisayar, geriye kalan 15 finaliste de tablet ödülü verileceğini söyledi. Lise kategorisinde; Yarışma finalinde dereceye giren ilk üç öğrenciye dizüstü bilgisayar, geriye kalan 7 finalistimize tablet ödülü verilecektir. Ortaokul kategorisinde ise yarışma finalinde dereceye giren ilk öğrenciye dizüstü bilgisayar, geriye kalan 4 finalistimize tablet ödülü verilecektir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.