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Gaziantep'in kültürel değerleri için kalıcı liste çalışması Başkan Şahin, Unesco Kültürden Sorumlu Genel Direktör Yardımcısı Ernesto Ottone Ramirez ile görüştü

İHA

Gaziantep'in kültürel değerleri için kalıcı liste çalışması Başkan Şahin, Unesco Kültürden Sorumlu Genel Direktör Yardımcısı Ernesto Ottone Ramirez ile görüştü

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Paris’te UNESCO Kültürden Sorumlu Genel Direktör Yardımcısı Ernesto Ottone Ramirez ile görüştü. Şahin görüşmede Gaziantep’in UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Zeugma Antik Kenti, kasteller, livaslar, Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi’nin UNESCO Dünya Mirası kalıcı listesine alınması ve UNESCO’nun eğitim projelerine Gaziantep’in de katılım sağlaması için talepte bulundu.
İktisadi İş Birliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) tarafından dünya toplumlarında yaşanan sosyal ve ekonomik eşitsizliklerin yerel yönetimler düzeyinde çözüme kavuşturulması amacıyla 2016 yılında kurulan OECD Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu’na davet edilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Paris’te sürecek olan yoğun temasları kapsamında UNESCO’da da görüşmede bulundu. Tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Gaziantep’te yer alan, dünyaca ünlü Çingene Kızı’nın evi Zeugma Antik Kenti, Anadolu'da başka örneği bulunmayan tarihi su altı şebekesi kastel ve livaslar ile Hitit dönemine ait eserlerin yer aldığı Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi’nin, UNESCO Dünya Mirası geçici listesinden asıl listeye alınması talebi ile UNESCO Kültürden Sorumlu Genel Direktör Yardımcısı Ernesto Ottone Ramirez ile bir görüşme gerçekleştiren Başkan Fatma Şahin, bu tarihi alanların Dünya Kültürel ve Doğal Mirası için ne derece önemli olduğunu anlattı. Şahin ayrıca, UNESCO’nun eğitim programlarıyla Gaziantep’te yabancı uyruklu misafirlerin kentteki entegrasyonu için ortak çalışmalar yapma talebinde bulundu.

“Kalıcı liste için Gaziantep hazır, el sanatlarının da tescilini bekliyor”
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin görüşmesinde, bölgenin bereketli hilalin ortasında ve İpekyolu’nun merkezinde olduğu için bütün medeniyetlerin en güçlü dönemlerinin bu alanda yaşandığını ve tarihi eserlerin bu alanda yoğun olarak korunduğunu dile getirerek, “Geçici listeden kalıcı listeye geçmek için büyük bir hazırlık yapıyoruz. Şu anda 22 müzemiz oldu. Sürekli yeni müzeler yapıyoruz. Hanları, hamamları restore ediyoruz ve orayı yaşanabilir hale dönüştürüyoruz. Artık ikinci bir başlık olarak el sanatlarımızın da UNESCO tescilini almasını istiyoruz. Orada da büyük bir hazinemiz var. Bakır, sedef işçiliği, yemeni, kutnu, Antep işi gibi. Bunlar gibi el sanatlarımızın da UNESCO onayı için tescillenmesini istiyoruz” dedi.

Başkan Şahin Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Refik Ali Onaner’i de ziyaret etti
OECD Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu üyesi Fatma Şahin Paris’te ayrıca, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Refik Ali Onaner’i de ziyaret etti. Paris Büyükelçisi Onaner, Başkan Şahin’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek OECD Koalisyonuna Türkiye’den bir belediye başkanın dahil olmasının önemine dair şu ifadeleri kullandı:
“OECD bünyesinde bu yapıda Türkiye’nin de yer alması, Türkiye’yi Gaziantep’in temsil etmesi bizim için çok önemli. OECD bünyesindeki yapıda söz sahibi olan üyelerden birisi de Paris Belediye Başkanıdır. Dolayısıyla bu ziyaret, hem bizim OECD bünyesindeki yerimizi teyit ediyor, güçlendiriyor, hem de Fransa ile ilişkilerimizi canlandırıyor. Bir de her şeyden önemlisi Türkiye’de sevilen sayılan bir siyasetçimiz, bir bakanımız ve bir belediye başkanımızı Türkiye’nin Fransa’da tanıtımına katkıda bulunuyor.”

“Hem yaptığımızı anlatacağız hem deneyimleri, bilgileri aktaracağız”
Başkan Şahin ise Büyükelçi Onaner’in OECD ile ilgili tespitlerine değindiği konuşmasında OECD’nin Türkiye’ye ve Gaziantep’e sağlayacağı katkılardan bahsederek, “Tüm dünya aslında pandemiden sonra yeni kurulacak dünyaya hazırlanıyor. Artık literatürler değişti, öncelikler değişti. Dolayısıyla biz OECD çatısı altında, Avrupa Birliği ülkeleri var, Asya ülkeleri var, Amerika var. Aslında Türkiye Belediyeciliğinin geldiği noktayı gösteriyor. Gaziantep’in sosyal içermeyle mültecileri de dahil eden bir bakış açısıyla, bir moral oluşturduğunu gösteriyor. Bunun burada görülmüş olması da bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Dün önemli bir oturuma katıldık. İş dünyası, teknoloji üzerine birlikte ne yapılabilir bunu çalıştık. Sabah diğer belediye başkanlarıyla ulaşımı çalıştık. Bunların hepsi hem bizim yaptığımızı anlatmak için büyük bir fırsat, hem ‘dünyada neler oluyor’u görmemiz için bir fırsat. Burada hem yaptığımızı anlatacağız. Hem bu aldığımız bilgilerle TBB başkanı olarak ülkemizde ki diğer başkanlara eğitimden tutun, proje hazırlamaya bunu topluma iyi anlatmaya kadar her aşamasını çalışacağız. Bizim açımızdan da çok verimli bir gündemle buradayız. Ve inşallah döndüğümüzde de buradan aldığımız bilgileri hemen kendi ülkemizde uygulama fırsatı bulacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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