Bölgede ilk güvenli kampüs belgesi Gaziantep Üniversitesi’ne

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliğinde hazırlanan ‘Küresel Salgın Bağlamında Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu’nda yer alan koşulları yerine getiren Gaziantep Üniversitesi, yapılan incelemelerin ardından TSE tarafından verilen ‘Küresel Salgın Bağlamında Güvenli Kampüs Belgesi’ni almayı başardı.

Türk Standartlar Enstitüsü tetkikçileri Serdar Yıldız, Musa Yaşar ve Hüsamettin Erbilgin tarafından gerçekleşen saha ziyaretinde 25 birim incelenmesi sonucu GAÜN “Küresel Salgın Bağlamında Güvenli Kampüs” belgesi almaya hak kazandı.

“Konu sağlıksa gerisi teferruat”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Gaziantep Üniversitesi’nde Koronavirüs tehdidine karşı gerekli önlemleri aldıklarını belirterek, Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Prof. Dr. Özaydın, “Aldığımız bu belge Gaziantep Üniversitesi’nin güvenilir ve sağlıklı bir kampüs sahası olduğunun göstergesidir. TSE uzmanları Gaziantep Üniversitesi’ni ayrıntılı bir şekilde inceledi ve ‘TSE Küresel Salgın Bağlamında Güvenli Kampüs Belgesi’ni almaya hak kazandık. Konu sağlıksa gerisi teferruat! Tüm emeği geçen personellerimize teşekkür ederim” diye konuştu.

Güvenli Kampüs Belgesi GAÜN Rektörlük makamında düzenlenen törenle, TSE Güneydoğu Bölge Koordinatörü Rıza Okumuş tarafından GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın’a takdim edildi.

Kapanış toplantısına GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Rektör yardımcıları; Prof. Dr. Recep Yumrutaş ve Prof. Dr. Ayşe Balat, Genel Sekreter Prof. Dr. Yakup Bulut, TSE tetkikçileri Serdar Yıldız, Musa Yaşar, Hüsamettin Erbilgin ve GAÜN Kalite Güvence Birim Koordinatörü Öğr. Gör. Derya Özçalışkan ve Kalite Güvence Birim Personellerinin katılımı ile gerçekleşti.

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