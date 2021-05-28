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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Şahin OECD Genel Sekreteri Angel Gurra ile görüştü

İHA

Başkan Şahin OECD Genel Sekreteri Angel Gurra ile görüştü

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5'inci "OECD Champion Mayors" haftası etkinliği kapsamında gittiği Paris’te OECD Genel Sekreteri Angel Gurra ile görüştü. Görüşmede Gurra, başarılı projeler nedeniyle övdüğü Fatma Şahin ortak yürütülecek projeler için de hazır olduğu ifade etti.
İktisadi İş Birliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) tarafından dünya toplumlarında yaşanan sosyal ve ekonomik eşitsizliklerin yerel yönetimler düzeyinde çözüme kavuşturulması amacıyla kurulan OECD Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu’na Türkiye’den ilk davet edilen belediye başkanı olan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Paris’te sürdürdüğü ziyaretler doğrultusunda OECD Genel Sekreteri Angel Gurra ile görüştü.
“Türkiye’nin yüzü oldunuz"
Samimi bir ortamda geçen görüşmede Gurra, GASMEK ve pandemi döneminde yapılan projelere dikkat çekerek, Başkan Şahin’e hitaben, "Siz bu girişimlerinizle Türkiye’nin yüzü oldunuz. Çalışmalarınız başarılı şehir yönetimini temsil ediyor. Siz kadınların rol modeli olarak gösteriliyorsunuz" diye konuştu. Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu’na davetlerinden dolayı Genel Sekreter Gurra’ya teşekkür eden Başkan Şahin, görüşmede birçok araştırma ve çalışma konusunu masaya yatırdı. Şahin, yürütülecek çalışmalar ve projeler hakkında ise OECD ekibine şehir ve kurum olarak “Biz hazırız” mesajını verdi.
Başkan Şahin görüşmenin sonunda Ezogelin Kadın Kooperatifi tarafından üretilen ve biber, sumak, nanenin içinde olduğu şifa paketini OECD Genel Sekreteri Angel Gurra’ya hediye etti.

“Dünya insani kalkınmayı önemsemek zorunda"
Şahin, OECD Genel Sekreteri Angel Gurra ile yaptığı görüşmede, Gurra'nın 15 Temmuz gecesindeki darbe girişimine karşı tutumunun önemli olduğunu belirterek, "Orada bizimle beraber duruşu çok kıymetliydi. Kendisini dostumuz olarak görüyoruz. Ülkemiz açısından bakıldığında Dışişleri Bakanımıza davet mektubu geldiğinde, Cumhurbaşkanımıza götürmüş. Cumhurbaşkanımız beni arayarak ‘Şampiyon Başkan Nasılsın?’ diyerek müjdeyi iletti. Buradan ayrıldığımda Cumhurbaşkanımızı bilgilendireceğim ve sizinle başlayacağımız işler için olacakları anlatacağım. Birlikte bu işlerle ilgili hem dünya hem OECD ülkeleri hem de şehirlerimiz için yapacak çok fazla işimiz var. Dünya çok zor bir dönemden geçiyor, küresel bir sorun var. OECD’nin büyük çatısında yerel bakışla bu büyük soruna dünya için çok daha hızlı bir şekilde sonuç bulacağımıza inanıyoruz. Ankara’da düzenlediğimiz ilk lansmanda gönderdiğiniz mesajınız çok büyük bir enerji oldu. Başlıklar da çok önemli. Artık bütün dünya yenilikçi, kapsayıcı, çevreye duyarlı insani kalkınmayı önemsemek zorunda” dedi.
“Uzun soluklu işler yapacağımıza inanıyorum”
Görüşmede pandemi sonrası yeni bir dünya oluştuğunu hatırlatan Şahin, “OECD büyük bir vizyonla geleceği görüp çok öncesinde bir insiyatif oluşturmuş. Bu insiyatifin içini doldurmamız, dünyanın geleceği ve dünya barışı için gereğini şehirlerimize yapmamız gerekiyor. Benim hem parlamento hem de Kurucu Sosyal Politikalar Bakanlığı tecrübem var ve yerel yönetimde çok zor bir dönemde yerel kalkınma için çalıştığım 8’inci senem. Dolayısıyla bu bakış açısıyla aslında nasıl bilgiye ulaştığımız, şehrin ulusal kapasitesini arttırdığımızı ve Türkiye Belediyeler Başkanı olarak bu çalışmaları bütün Türkiye’ye fikir projeleri ile başlangıç yaptık. Bu çalışmaların OECD tarafından görülmesi bizi ayrıca mutlu etti. En önemlisi kendi kurumumuz, şehrimize ülkemizi bu başlıklar çerçevesinde hazırlamaktı ve bunu başardık. Yolun başındayız. Sizinle uzun soluklu çevre ve insanlık için çok önemli işler yapacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.
“Gaziantep’in bizim için çok büyük bir anlamı var”
Başkan Şahin’e katılım için teşekkür eden Genel Sekreter Angel Gurra, “Türkiye’nin koalisyona seçilen ilk belediye başkanı ve Gaziantep’in ve Türkiye Belediyeler Birliği’nin ilk kadın başkanısınız. Gaziantep’in bizim için çok büyük bir anlamı var. Daha öncesinde Gaziantep’te bulunduğumda çok iyi bir ev sahipliği gördük. Gaziantep Mozaik Müzesi bizim için hala en iyi müze. Bu konuda bir rekabet olduğunu biliyoruz ama Gaziantep en iyisi. Performansını takdirle izliyoruz hem genç insanlar hem de kentten kente iş birlikleri konusunda. Siz bu girişim çerçevesinde Türkiye’nin yüzünü, başarılı şehir yönetimini temsil ediyor, kadınların rol modeli olarak gösteriliyorsunuz. GASMEK, pandemide yapılan işler çok popüler ve başarılı” diye konuştu.

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