Fildişili Kone Gaziantep'te yapılan ameliyatla tümörden kurtuldu

Gaziantep'te yaşayan Fildişili Konady Kone, kulak önündeki aşırı şişlik ve ağrı nedeni ile başvurduğu Medical Park Gaziantep Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı operasyon ile tükürük bezindeki tümörden kurtuldu.

Fildişili Konady Kone kulak önündeki şişlik ve ağrıları nedeniyle Medical Park Gaziantep Hastanesine başvurdu. Kulak Burun Boğaz Polikliniğinde görevli Doç. Dr. Aylin Gül tarafından muayene edilen ve tetkikleri istenen Bay Konady’nin sol kulak önündeki tükürük bezinde tümör olduğu tespit edildi. Ameliyat edilmesine karar verilen hasta başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu.

Hasta ve ameliyat hakkında bilgi veren Uzman Doç. Dr. Aylin Gül, “Bay Konady’nin ameliyatı vakalar içinde en riskli olan ameliyatlardandır. Çünkü bu tür tümörlerin temizlenmesi konum itibari ile oldukça zordur. Bu tümörler yüz sinirine yakın olduğu için ehil eller tarafından gerçekleştirilmez ise yüz felci gibi hasarlara neden olabilmektedir. Bu bağlamda hastamızın kulak önünde yer alan tükürük bezi ( Parotis Bezi) başarılı bir şekilde çıkartılarak hastamız sağlıklı bir şekilde taburcu edilmiştir’’ diye konuştu.

Bay Konady ise yaptığı açıklamada Medical Park Gaziantep Hastanesi’nin akademisyenlerden oluşan kadrosunun bölge için bir şans olduğunu belirterek, bu tür nitelikli ameliyatların her yerde yapılabilmesini arzu ettiğini belirtti. Başta Doç. Dr. Aylin Gül olmak üzere tüm çalışanlara teşekkür ettiğini söyledi.

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