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Başkan Şahin Fransız gazetecilerle bir araya geldi Şahin: Gaziantep modeli, dünya modeli olmalı

İHA

Başkan Şahin Fransız gazetecilerle bir araya geldi Şahin: Gaziantep modeli, dünya modeli olmalı

Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İktisadi İş birliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu’na daveti dolayısıyla Paris’te düzenlenen basın toplantısında Fransız gazetecilerle bir araya gelerek Gaziantep’i anlattı.
TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5'inci "OECD Champion Mayors" haftası etkinliği vesilesiyle Paris'e gerçekleştireceği ziyaret kapsamında organize edilen basın toplantısında Fransız basın mensupları ile buluştu. Gaziantep Modeli’nin bir kardeşlik modeli olduğuna işaret eden Başkan Fatma Şahin, “Türkiye’de örnek bir model ortaya koyduk. Hızlı koordinasyon beraberinde de kent için getirisi olacak büyük projelerin daha hızlı şekilde hayata geçmesini sağladı. Bu modelin dünya modeli olması gerekiyor” dedi.
Başkan Şahin, OECD’nin kurumsal hedeflerine dikkati çekti
Fransız basın mensuplarının sorularını yanıtlayan TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sözlerine basın çatısı altında yoğun bir programda çalışıp da kendilerine vakit ayıran basın mensuplarına teşekkür ederek başladı. Şahin, Fransız gazetecilere şunları aktardı: “OECD, Türkiye’nin yıllardır içerisinde bulunduğu bütün dünyanın temsil edildiği çok önemli bir çatı kuruluştur. İçeriğine baktığınız zaman ekonomi başta olmak üzere kapsayıcılık, yenicilik gibi çok önemli projeleri hayata geçiriyor” ifadelerini kullandı.
“Artık, kalkınma ve demokrasi yerelden başlıyor”
Kalkınmanın yerelden başladığını belirten Başkan Şahin, “2016 yılında OECD çatısı altında inisiyatif oluşturuldu. Çünkü artık kalkınma ve demokrasi yerelden başlıyor. Şampiyon başkanlık inisiyatifi; Paris Belediye Başkanlığı’nın yönetiminde çalışmaya başladı. İlk kez bu inisiyatifin içerisinde bulunma durumumla birlikte Türkiye’de de bir ilk yaşandı. Gaziantep şehrinin bu inisiyatifin içerisinde olmasıyla ilgili davet aldık. Bugün, siz basın mensuplarının sorularını yanıtladıktan sonra ilk toplantımıza katılacağız, çalışmalarımıza başlayacağız” dedi.
“OECD’nin kriterlerini en iyi dolduran şehirlerden biriyiz”
Gaziantep’in OECD kriterlerine en uygun bir şehir olduğunu söyleyen Şahin, “Dünya küresel bir sorunla karşı karşıya. Her ülke bu küresel sorunda kendi ulusal mücadelesini veriyor. En az zararla çıkmayı amaçlıyor. Burada en önemli kısımda şüphesiz yerel uygulamalar. Şehirler, bağlı bulundukları ülkelerin politikalarını çok hızlı bir şekilde programlarına alarak şehirdeki doğru uygulamalarla inisiyatif almaları gerekiyordu. ‘Neden Gaziantep?’ diye sorulabilir. OECD’de 8 kriter yer alıyor. Bu kriterlere baktığımız zaman içerisini en iyi dolduran şehirlerarasında yer alıyoruz. Yeşil ekonomide akıllı şehirler projesi kapsamında şehrimizi modern toplum yapısına kavuşturmak için teknolojik entegrasyona sokuyoruz. Yeşil ekonomi ve bilgi ekonomisinin çok iyi bir şekilde kurumsal alt yapısının oluşturulması gerekiyor. Akıllı şehirler kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın himayesinde işleve soktuk. Şehrin sorunlarına yüksek teknolojiyle çözüm bulmak için Akıllı Şehirler projesini başlattık” ifadelerini kullandı.
“Akıllı ulaşım sayesinde pandemi sürecinde temaslı ve pozitif bireyler ulaşımdan uzak tutuldu”
Ulaşım noktasında da iyi bir konuma geldiklerini kaydeden Başkan Şahin, “Büyük metropol şehirlerinin en büyük sorunu mobilite. Dolayısıyla bizim ulaşımda akıllı ulaşımın alt yapısını 2017 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca başlatılan yazılım çalışmalarıyla oluşturduk. Akıllı ulaşımda oluşturduğumuz yazılım altyapısı sayesinde pandemide pozitif veya temaslı olan vatandaşlarımızı toplu ulaşımdan uzak tuttuk. Bunu dünyada uygulayan sayılı şehirlerden bir tanesiyiz. Akıllı ulaşım noktasında gerçekleştirilen çalışmalar genelinde engelli bireylerin ve alzaymır hastalarının bundan istifade etmesi dirençli ve kapsayıcı bir şehir olma niteliğini güçlendirdi. Bu yöndeki çalışmalarımız da OECD tarafından görüldü ve bu inisiyatife dahil edilmemizi beraberinde getirdi. OECD’nin büyük bir çalışmanın sonunda gelen davetini, büyük bir mutlulukla karşıladık” dedi.
Kültürel açıdan Fransa ile iş birliği süreci
Kültürel ortaklıkların arttırılması gerektiğini belirten Şahin, “Fransa Belediyeler Birliği ile ya da Paris Belediyesi ile farklılıklarımız muhakkak ki mevcut. Biz Akdeniz ve Avrupa’nın en büyük ülkelerinden birisiyiz. Bana göre farklılıklarımızı zenginlik olarak görüp ortaklılığımızı artırmalıyız. Ortaklıklar noktasında gerçekleştirilebilecek en önemli konulardan birisi; kültürdür. Özellikle bizim UNESCO’nun geçici listesinde 5 antik kentimiz var. Müzeler şehriyiz. Gastronomide de dünyanın lezzet başkentiyiz. Paris’le birlikte ben çok önemli iş birliklerimiz olacağını düşünüyorum” dedi.
“500 bin mülteci için uluslararası kuruluşlarla birlikte çalışma fırsatımız oldu”
Birçok kuruluşla çalışma fırsatı yakaladıklarını belirten Başkan Şahin, “Gaziantep’in 500 bin mülteciye ev sahipliği birçok uluslararası kuruluşla birlikte çalışmamızı sağladı. Dil elbette önemli. Toplumsal sorunları dilden bağımsız ortak duygular üzerinden çoğaltmak gerekiyor. ‘Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşır’ diyor Hz. Mevlâna. Dolayısıyla biz, insanlık adına dünyanın geleceği adına evrensel bir dil oluşturduk” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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