“Anadolu’nun en büyükleri paneli” SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu: “Ülkemizin geleceği üretimden geçiyor. 2021’den ümitliyim” “Gaziantep’te ek organize sanayi bölgesi için yoğun talep var” “Türkiye’de maske kumaşının yüzde 85’i Gaziantep’te üretiliyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Anadolu’nun en büyükleri paneli” SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu: “Ülkemizin geleceği üretimden geçiyor. 2021’den ümitliyim” “Gaziantep’te ek organize sanayi bölgesi için yoğun talep var” “Türkiye’de maske kumaşının yüzde 85’i Gaziantep’te üretiliyor”

İHA

“Anadolu’nun en büyükleri paneli” SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu: “Ülkemizin geleceği üretimden geçiyor. 2021’den ümitliyim” “Gaziantep’te ek organize sanayi bölgesi için yoğun talep var” “Türkiye’de maske kumaşının yüzde 85’i Gaziantep’te üretiliyor”

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, “Üretimden vazgeçmemeliyiz. Ülkemizin geleceği üretimden geçiyor. Gaziantep’te yeni yatırımlar ve ilave organize sanayi bölgesi açmamız için yoğun talep var” dedi.
Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı da olan Konukoğlu, Ekonomist Dergisi tarafından Anadolu 500 Ödül Töreni kapsamında gerçekleştirilen “Anadolu’nun En Büyükleri” paneline konuşmacı olarak katıldı.
TEB Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Gülümser Özgün Henden’in yönetiminde düzenlenen panelde, Er Bakır Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci, Sarkuysan Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çaycı ve Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Öksüz de konuşmacı olarak yer aldı.
Konukoğlu, Gaziantep ve Anadolu sanayicisinin pandemi koşullarına rağmen üretim ve istihdamdan taviz vermeden büyük fedakârlık örneği sergileyerek Türkiye ekonomisine katkı sunma çabası içerisinde olduğunu belirterek, “2021 yılından ümitliyim, 2022 çok daha iyi olacak. Ülkenin geleceği üretimden geçiyor” diye konuştu.
“Ümitliyim, verilere baktığımızda sadece sanayi sektöründe dahi yüzde 10’un üzerinde büyüme bekliyorum” diyen Konukoğlu, Anadolu sanayicisinin Türkiye’nin üretimine ve istihdamına katkı sunmak için büyük çaba gösterdiğini söyledi.
Konukoğlu, “Teşviklerin doğru yerlere, doğru zamanda ve önü açık sektörlere verilmesi lazım. İthalatı kısıtlayıcı sektörlere daha fazla ağrılık verilmesi gerekiyor. Sanayiciler olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Anadolu artık çok farklı bir noktada. Bundan sonra da daha farklı noktaya gidecektir” ifadelerine yer verdi.
Gaziantep’te yatırım için yoğun talep var
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yatırımcıların iki yıl önce kendilerinde olan fazla arazileri iade etmek isterken, bugün ilave organize sanayi bölgesi açılması için talepte bulunduklarının altını çizen Konukoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Gaziantep’te yatırım yapabilmek için girişimciler ısrarla ilave organize sanayi bölgesi istiyorlar. İki çalışma yapıyoruz biri 10 milyon metrekare, diğeri ise 15 milyon metrekare. 50 milyon metrekare alanımız var ve tamamı dolmuş durumda. Gaziantep sanayicisi 60 bin ek istihdam sağladı. Zor dönemde bunu başardıysak 2021 yılında çok daha başarılı olacağımızdan hiç şüphemiz yok, umutluyum. SANKO olarak bu yıl 250 milyon dolarlık yatırım gerçekleştireceğiz. İlave olarak da büyüme hızımızın yüzde 10’un üzerinde olacağını tahmin ediyorum. Enerjideki artış da çok önemli. 2020’de, pandemi ve üç aylık bir iş kaybı olmasına rağmen enerji tüketimi yüzde 12,7 arttı.”
Maske kumaş üretiminin yüzde 85’i Gaziantep’ten
Türkiye’nin maske kumaş üretiminin yüzde 85’inin Gaziantep’te yapıldığını ve maskelerin yüzde 100’ünün yerli olduğunu anlatan Konukoğlu, şunları kaydetti:
“Gaziantepli sanayicileri ve çalışanlarımız pandemi döneminde büyük bir fedakarlık gösterdi. Pandemi dönemini en az sorunla atlatmak için neler çektiğimizi biz biliyoruz. Türkiye’nin her noktasına kumaş ulaştırabilmek için arkadaşlarımız 24 saat boyunca fabrikalarında bulunup bir aksaklık yaşanmasın, insanlarımıza bir an evvel ihtiyaç duydukları maskeleri ulaştıralım düşüncesiyle çaba gösterdiler.
Sanayiciler olarak her zaman altını çizdiğimiz bir konu var. Üretim, üretim, üretim. Üretimi asla ve asla bırakmamamız gerekiyor. Hem Anadolu 500’de yer alan firmalarımıza hem de diğer sanayicilerimizin hepsine gayretlerinden dolayı teşekkür ederim. Var güçleriyle çalışıp ülkemizin ekonomisine ve istihdamına katkı sağlıyorlar. Ülkemizin geleceği için emek verip gayret gösteren herkese teşekkür ederim.”
Yeşil mutabakat konusunda geç kalmamalıyız
“Yeşil Mutabakat konusunda büyük gayret gösteriyoruz. Özellikle TOBB Tekstil Sanayi Sektör Meclisi olarak da bu konuda büyük bir çaba sarf edip üyelerimize eğitimler verdirmeye çalışıyoruz” diyen Konukoğlu, şu bilgileri paylaştı:
“Yeşil Mutabakat konusunda sanayicilerimizin yanı sıra, herkesin duyarlı olması gerekiyor. Çünkü 2023 yılında birçok sektörde kapıda karbon kota uygulaması başlayacak. Karbon kotası başlayıp vergileri ödediğimiz anda ihracatımız sıkıntıya girer. Herhangi sorunla karşılaşmamak için şimdiden tedbirlerimizi almak zorundayız.
Anadolu’daki sanayicilerimize de bu konuda her zaman destek olmaya hazırız. Firma olarak biz elimizden geleni yapıyoruz ama bizim elimizden geleni yapmamız bir şey ifade etmiyor. Türkiye olarak bu konu üzerinde ısrarla durmamız gerekiyor.”
Pandemi döneminde hiçbir çalışanımızı mağdur etmedik
Pandeminin başlamasıyla birlikte çalışanların güvenliği için her türlü tedbirin alındığını anımsatan Konukoğlu, “SANKO Grubu olarak ilk önceliğimiz çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığı oldu. Bu dönemde hiçbir arkadaşımızı işten çıkarmadık. Emeklilik veya mecburi ayrılma dışında kimsenin ayrılmasına müsaade etmedik” diyerek kurum olarak hassasiyetlerini dile getirdi.
SANKO Holding, Anadolu 500’de en çok şirketi bulunan grup oldu
Konuşmaların ardından Anadolu 500 ödül törenine geçildi. Araştırmada en çok şirketi bulunan grup olan SANKO Holding’in ödülü, Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu’na sunuldu.
SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu’na ise sanayileşmenin yanı sıra, sivil toplum kuruluşları, sosyal sorumluluk projeleri ve hayır işleri ile Türkiye’ye değer kattığından dolayı Ekonomist Dergisi tarafından “Onur Ödülü” takdim edildi.
Şirketlerin 2019 yılı verileri baz alınarak yapılan ve geçen yıl aralık ayında açıklanan çalışmaya göre, Sanko Tekstil, Sanko Dış Ticaret, Süper Film Ambalaj, TechData, Sanko Enerji, Sanko Pazarlama İthalat İhracat, Çimko Çimento ve Beton, Sayınlar Gıda, Enko Enerji ve Bartın Çimento listede SANKO flamasını dalgalandırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antepsan Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Bakır Gaziantep FK yönetiminde
YEREL HABERLER Antepsan Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Bakır Gaziantep ...
Başkan Şahin Fransız gazetecilerle bir araya geldi Şahin: Gaziantep modeli, dünya modeli olmalı
YEREL HABERLER Başkan Şahin Fransız gazetecilerle bir araya ...
Fildişili Kone Gaziantep'te yapılan ameliyatla tümörden kurtuldu
YEREL HABERLER Fildişili Kone Gaziantep'te yapılan ameliyatla ...
Başkan Şahin OECD Genel Sekreteri Angel Gurra ile görüştü
YEREL HABERLER Başkan Şahin OECD Genel Sekreteri Angel Gurra ile ...
Öpücüğün rüşvet sayıldığı davada polise hapis cezası Rüşvet olarak öpücük alan polise 6 ay 22 gün hapis cezası verildi
YEREL HABERLER Öpücüğün rüşvet sayıldığı davada polise hapis ...
Bölgede ilk güvenli kampüs belgesi Gaziantep Üniversitesi’ne
YEREL HABERLER Bölgede ilk güvenli kampüs belgesi Gaziantep ...
Ukrayna'da yaşayan şahsa sosyal yardım iddiaları
YEREL HABERLER Ukrayna'da yaşayan şahsa sosyal yardım iddiaları
Şahinbey’de öğrenciler kendilerini deneme fırsatı buldu
YEREL HABERLER Şahinbey’de öğrenciler kendilerini deneme fırsatı ...
Terzilikten fabrikatörlüğe Babasından öğrendiği terzilik mesleği ile girdiği tekstil sektöründe şimdi dünyanın dört bir tarafına ihracat yapıyor
YEREL HABERLER Terzilikten fabrikatörlüğe Babasından öğrendiği ...
Ekonomist Dergisi Anadolu 500 ödül töreni SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu’na Türkiye’ye değer kattığından dolayı “onur ödülü” takdim edildi SANKO, Anadolu 500’de en çok şirketi bulunan grup oldu Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu: “117 yıldır olduğu gibi ülkemiz ihracatı ve istihdamına katkı sunmayı sürdüreceğiz”
YEREL HABERLER Ekonomist Dergisi Anadolu 500 ödül töreni SANKO ...
Oğuzeli MYO’dan afet ve deprem bilinci konferansı
YEREL HABERLER Oğuzeli MYO’dan afet ve deprem bilinci konferansı
18 suç kaydı bulunan hırsız yakalandı
YEREL HABERLER 18 suç kaydı bulunan hırsız yakalandı
1 yaşındaki Suriyeli Yasin'in trafodan düşme anı kamerada
YEREL HABERLER 1 yaşındaki Suriyeli Yasin'in trafodan düşme anı ...
Gaziantep'in kültürel değerleri için kalıcı liste çalışması Başkan Şahin, Unesco Kültürden Sorumlu Genel Direktör Yardımcısı Ernesto Ottone Ramirez ile görüştü
YEREL HABERLER Gaziantep'in kültürel değerleri için kalıcı liste ...
GAHİB 7’inci makine halısı tasarım yarışması düzenliyor Genç yetenekler tasarlıyor GAHİB dokuyor
YEREL HABERLER GAHİB 7’inci makine halısı tasarım yarışması ...
Çiftçilerden ihtiyaç sahiplerine ekmek desteği
YEREL HABERLER Çiftçilerden ihtiyaç sahiplerine ekmek desteği
Klima ünitesi çalan hırsız yakalandı
YEREL HABERLER Klima ünitesi çalan hırsız yakalandı
Oba’nın İSO 500’deki rekor yükselişi sürüyor
YEREL HABERLER Oba’nın İSO 500’deki rekor yükselişi sürüyor
40 dönüm ekili buğday yangında küle döndü
YEREL HABERLER 40 dönüm ekili buğday yangında küle döndü
Hırsızlardan korumak için tarihi evlerin kapılarına duvar ördüler
YEREL HABERLER Hırsızlardan korumak için tarihi evlerin kapılarına ...
Klima ünitesini tekmeyle düşürüp çaldı, kamera görüntüsünden yakalandı
YEREL HABERLER Klima ünitesini tekmeyle düşürüp çaldı, kamera ...
Seyir halindeyken alev alan kamyonet yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeyken alev alan kamyonet yandı
Sanayicilere teknoloji odaklı proje çağrısı
YEREL HABERLER Sanayicilere teknoloji odaklı proje çağrısı
GKV’de öğrencileri yıldızları temiz su için bağışladı
YEREL HABERLER GKV’de öğrencileri yıldızları temiz su için bağışladı