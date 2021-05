“Anadolu’nun en büyükleri paneli” SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu: “Ülkemizin geleceği üretimden geçiyor. 2021’den ümitliyim” “Gaziantep’te ek organize sanayi bölgesi için yoğun talep var” “Türkiye’de maske kumaşının yüzde 85’i Gaziantep’te üretiliyor”

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, “Üretimden vazgeçmemeliyiz. Ülkemizin geleceği üretimden geçiyor. Gaziantep’te yeni yatırımlar ve ilave organize sanayi bölgesi açmamız için yoğun talep var” dedi.

Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı da olan Konukoğlu, Ekonomist Dergisi tarafından Anadolu 500 Ödül Töreni kapsamında gerçekleştirilen “Anadolu’nun En Büyükleri” paneline konuşmacı olarak katıldı.

TEB Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Gülümser Özgün Henden’in yönetiminde düzenlenen panelde, Er Bakır Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci, Sarkuysan Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çaycı ve Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Öksüz de konuşmacı olarak yer aldı.

Konukoğlu, Gaziantep ve Anadolu sanayicisinin pandemi koşullarına rağmen üretim ve istihdamdan taviz vermeden büyük fedakârlık örneği sergileyerek Türkiye ekonomisine katkı sunma çabası içerisinde olduğunu belirterek, “2021 yılından ümitliyim, 2022 çok daha iyi olacak. Ülkenin geleceği üretimden geçiyor” diye konuştu.

“Ümitliyim, verilere baktığımızda sadece sanayi sektöründe dahi yüzde 10’un üzerinde büyüme bekliyorum” diyen Konukoğlu, Anadolu sanayicisinin Türkiye’nin üretimine ve istihdamına katkı sunmak için büyük çaba gösterdiğini söyledi.

Konukoğlu, “Teşviklerin doğru yerlere, doğru zamanda ve önü açık sektörlere verilmesi lazım. İthalatı kısıtlayıcı sektörlere daha fazla ağrılık verilmesi gerekiyor. Sanayiciler olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Anadolu artık çok farklı bir noktada. Bundan sonra da daha farklı noktaya gidecektir” ifadelerine yer verdi.

Gaziantep’te yatırım için yoğun talep var

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yatırımcıların iki yıl önce kendilerinde olan fazla arazileri iade etmek isterken, bugün ilave organize sanayi bölgesi açılması için talepte bulunduklarının altını çizen Konukoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gaziantep’te yatırım yapabilmek için girişimciler ısrarla ilave organize sanayi bölgesi istiyorlar. İki çalışma yapıyoruz biri 10 milyon metrekare, diğeri ise 15 milyon metrekare. 50 milyon metrekare alanımız var ve tamamı dolmuş durumda. Gaziantep sanayicisi 60 bin ek istihdam sağladı. Zor dönemde bunu başardıysak 2021 yılında çok daha başarılı olacağımızdan hiç şüphemiz yok, umutluyum. SANKO olarak bu yıl 250 milyon dolarlık yatırım gerçekleştireceğiz. İlave olarak da büyüme hızımızın yüzde 10’un üzerinde olacağını tahmin ediyorum. Enerjideki artış da çok önemli. 2020’de, pandemi ve üç aylık bir iş kaybı olmasına rağmen enerji tüketimi yüzde 12,7 arttı.”

Maske kumaş üretiminin yüzde 85’i Gaziantep’ten

Türkiye’nin maske kumaş üretiminin yüzde 85’inin Gaziantep’te yapıldığını ve maskelerin yüzde 100’ünün yerli olduğunu anlatan Konukoğlu, şunları kaydetti:

“Gaziantepli sanayicileri ve çalışanlarımız pandemi döneminde büyük bir fedakarlık gösterdi. Pandemi dönemini en az sorunla atlatmak için neler çektiğimizi biz biliyoruz. Türkiye’nin her noktasına kumaş ulaştırabilmek için arkadaşlarımız 24 saat boyunca fabrikalarında bulunup bir aksaklık yaşanmasın, insanlarımıza bir an evvel ihtiyaç duydukları maskeleri ulaştıralım düşüncesiyle çaba gösterdiler.

Sanayiciler olarak her zaman altını çizdiğimiz bir konu var. Üretim, üretim, üretim. Üretimi asla ve asla bırakmamamız gerekiyor. Hem Anadolu 500’de yer alan firmalarımıza hem de diğer sanayicilerimizin hepsine gayretlerinden dolayı teşekkür ederim. Var güçleriyle çalışıp ülkemizin ekonomisine ve istihdamına katkı sağlıyorlar. Ülkemizin geleceği için emek verip gayret gösteren herkese teşekkür ederim.”

Yeşil mutabakat konusunda geç kalmamalıyız

“Yeşil Mutabakat konusunda büyük gayret gösteriyoruz. Özellikle TOBB Tekstil Sanayi Sektör Meclisi olarak da bu konuda büyük bir çaba sarf edip üyelerimize eğitimler verdirmeye çalışıyoruz” diyen Konukoğlu, şu bilgileri paylaştı:

“Yeşil Mutabakat konusunda sanayicilerimizin yanı sıra, herkesin duyarlı olması gerekiyor. Çünkü 2023 yılında birçok sektörde kapıda karbon kota uygulaması başlayacak. Karbon kotası başlayıp vergileri ödediğimiz anda ihracatımız sıkıntıya girer. Herhangi sorunla karşılaşmamak için şimdiden tedbirlerimizi almak zorundayız.

Anadolu’daki sanayicilerimize de bu konuda her zaman destek olmaya hazırız. Firma olarak biz elimizden geleni yapıyoruz ama bizim elimizden geleni yapmamız bir şey ifade etmiyor. Türkiye olarak bu konu üzerinde ısrarla durmamız gerekiyor.”

Pandemi döneminde hiçbir çalışanımızı mağdur etmedik

Pandeminin başlamasıyla birlikte çalışanların güvenliği için her türlü tedbirin alındığını anımsatan Konukoğlu, “SANKO Grubu olarak ilk önceliğimiz çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığı oldu. Bu dönemde hiçbir arkadaşımızı işten çıkarmadık. Emeklilik veya mecburi ayrılma dışında kimsenin ayrılmasına müsaade etmedik” diyerek kurum olarak hassasiyetlerini dile getirdi.

SANKO Holding, Anadolu 500’de en çok şirketi bulunan grup oldu

Konuşmaların ardından Anadolu 500 ödül törenine geçildi. Araştırmada en çok şirketi bulunan grup olan SANKO Holding’in ödülü, Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu’na sunuldu.

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu’na ise sanayileşmenin yanı sıra, sivil toplum kuruluşları, sosyal sorumluluk projeleri ve hayır işleri ile Türkiye’ye değer kattığından dolayı Ekonomist Dergisi tarafından “Onur Ödülü” takdim edildi.

Şirketlerin 2019 yılı verileri baz alınarak yapılan ve geçen yıl aralık ayında açıklanan çalışmaya göre, Sanko Tekstil, Sanko Dış Ticaret, Süper Film Ambalaj, TechData, Sanko Enerji, Sanko Pazarlama İthalat İhracat, Çimko Çimento ve Beton, Sayınlar Gıda, Enko Enerji ve Bartın Çimento listede SANKO flamasını dalgalandırdı.

