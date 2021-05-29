GSO TOBB Delegeleri, 76. ve 77. TOBB Genel Kurulu’na online katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GSO TOBB Delegeleri, 76. ve 77. TOBB Genel Kurulu’na online katıldı

İHA

GSO TOBB Delegeleri, 76. ve 77. TOBB Genel Kurulu’na online katıldı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) TOBB Delegeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 76. ve 77. Genel Kurulu’na online katılım sağladı.
TOBB Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirilen Genel Kurulun açılışında GSO Meclis Üyesi ve TOBB Delegesi mehum Mesut İşsever ile oda ve borsalarda görev almış ve hayatını kaybetmiş üyeler rahmet ve dua ile anıldı. Genel Kurula GSO'dan TOBB Delegeleri Adil Sani Konukoğlu, Adnan Ünverdi, Mustafa Topçuoğlu, Cevdet Akınal, Metin Erturhan, Mustafa Özgüler, Sami Konukoğlu, Metin Yıldırım Demir ve Cemil Turgay Direkçi katıldı.
Genel Kurul ile ilgili değerlendirmelerde bulunan GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, “Camiamızın üst kuruluşu olan TOBB’un 76. ve 77. Genel Kurulunu bugün tamamladık. Her zaman sanayicilerimizin, ihracatçılarımızın ve iş dünyamızın yanında yer alan, bizlerin ve üyelerimizin taleplerine hiçbir zaman desteğini esirgemeyen TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na, tüm oda ve borsalarımıza teşekkür ediyorum. Genel Kurulumuz ülkemiz ve iş dünyamız için hayırlı olsun” dedi.
Gaziantep Sanayi Odası olarak TOBB Genel Kurulu’na katıldıklarını belirten GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de, “TOBB’un 76. ve 77. Genel Kurulunu pandeminin neden olduğu şartlardan dolayı video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirdik. Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na, tüm oda ve borsalarımıza teşekkür ediyor, Genel Kurulumuzun tüm camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fatma Şahin, şampiyon başkanlar toplantısına katıldı “Akıllı şehirler kapsamında alt yapıyla birlikte gençlerimizin istediği şekilde uygulamalarımızı çeşitlendirdik”
YEREL HABERLER Fatma Şahin, şampiyon başkanlar toplantısına ...
Antepsan Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Bakır Gaziantep FK yönetiminde
YEREL HABERLER Antepsan Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Bakır Gaziantep ...
Üniversite sınavına giremedi ama gol kralı oldu
YEREL HABERLER Üniversite sınavına giremedi ama gol kralı oldu
Sınırda ele geçirilen 12 maymunu, bakıcıları elleriyle besliyor
YEREL HABERLER Sınırda ele geçirilen 12 maymunu, bakıcıları ...
Otodan hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Otodan hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama
“Anadolu’nun en büyükleri paneli” SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu: “Ülkemizin geleceği üretimden geçiyor. 2021’den ümitliyim” “Gaziantep’te ek organize sanayi bölgesi için yoğun talep var” “Türkiye’de maske kumaşının yüzde 85’i Gaziantep’te üretiliyor”
YEREL HABERLER “Anadolu’nun en büyükleri paneli” SANKO Holding ...
Antepsan Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Bakır Gaziantep FK yönetiminde
YEREL HABERLER Antepsan Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Bakır Gaziantep ...
Başkan Şahin Fransız gazetecilerle bir araya geldi Şahin: Gaziantep modeli, dünya modeli olmalı
YEREL HABERLER Başkan Şahin Fransız gazetecilerle bir araya ...
Fildişili Kone Gaziantep'te yapılan ameliyatla tümörden kurtuldu
YEREL HABERLER Fildişili Kone Gaziantep'te yapılan ameliyatla ...
Başkan Şahin OECD Genel Sekreteri Angel Gurra ile görüştü
YEREL HABERLER Başkan Şahin OECD Genel Sekreteri Angel Gurra ile ...
Öpücüğün rüşvet sayıldığı davada polise hapis cezası Rüşvet olarak öpücük alan polise 6 ay 22 gün hapis cezası verildi
YEREL HABERLER Öpücüğün rüşvet sayıldığı davada polise hapis ...
Bölgede ilk güvenli kampüs belgesi Gaziantep Üniversitesi’ne
YEREL HABERLER Bölgede ilk güvenli kampüs belgesi Gaziantep ...
Ukrayna'da yaşayan şahsa sosyal yardım iddiaları
YEREL HABERLER Ukrayna'da yaşayan şahsa sosyal yardım iddiaları
Şahinbey’de öğrenciler kendilerini deneme fırsatı buldu
YEREL HABERLER Şahinbey’de öğrenciler kendilerini deneme fırsatı ...
Terzilikten fabrikatörlüğe Babasından öğrendiği terzilik mesleği ile girdiği tekstil sektöründe şimdi dünyanın dört bir tarafına ihracat yapıyor
YEREL HABERLER Terzilikten fabrikatörlüğe Babasından öğrendiği ...
Ekonomist Dergisi Anadolu 500 ödül töreni SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu’na Türkiye’ye değer kattığından dolayı “onur ödülü” takdim edildi SANKO, Anadolu 500’de en çok şirketi bulunan grup oldu Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu: “117 yıldır olduğu gibi ülkemiz ihracatı ve istihdamına katkı sunmayı sürdüreceğiz”
YEREL HABERLER Ekonomist Dergisi Anadolu 500 ödül töreni SANKO ...
Oğuzeli MYO’dan afet ve deprem bilinci konferansı
YEREL HABERLER Oğuzeli MYO’dan afet ve deprem bilinci konferansı
18 suç kaydı bulunan hırsız yakalandı
YEREL HABERLER 18 suç kaydı bulunan hırsız yakalandı
1 yaşındaki Suriyeli Yasin'in trafodan düşme anı kamerada
YEREL HABERLER 1 yaşındaki Suriyeli Yasin'in trafodan düşme anı ...
Gaziantep'in kültürel değerleri için kalıcı liste çalışması Başkan Şahin, Unesco Kültürden Sorumlu Genel Direktör Yardımcısı Ernesto Ottone Ramirez ile görüştü
YEREL HABERLER Gaziantep'in kültürel değerleri için kalıcı liste ...
GAHİB 7’inci makine halısı tasarım yarışması düzenliyor Genç yetenekler tasarlıyor GAHİB dokuyor
YEREL HABERLER GAHİB 7’inci makine halısı tasarım yarışması ...
Çiftçilerden ihtiyaç sahiplerine ekmek desteği
YEREL HABERLER Çiftçilerden ihtiyaç sahiplerine ekmek desteği
Klima ünitesi çalan hırsız yakalandı
YEREL HABERLER Klima ünitesi çalan hırsız yakalandı