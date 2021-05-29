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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Covid-19 Ekonomi ve İş dünyasına etkileri

İHA

Covid-19 Ekonomi ve İş dünyasına etkileri

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ile Gaziantep Üniversitesi İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi iş birliğinde “Tüm Boyutlarıyla COVID19’un Etkileri” temasıyla düzenlenen İkinci Uluslararası Ekonomi ve İşletme Sempozyumu (2nd International Economics and Business Symposium) 20 farklı ülkedeki 35 farklı üniversiteden 76 bilim insanının katılımı ve Türkçe/İngilizce çevrimiçi sunumları ile gerçekleştirildi.
İkinci Uluslararası Ekonomi ve İşletme Sempozyumu’nun açılışında konuşan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, "COVID19 pandemi süreci ekonomiyi derinden etkiledi ve bizlere sağlam bir ekonominin ve onun çalışan dişlileri olan işletmelerin önemini daha iyi anlaşılmasını sağladı. Bilim insanlarının da pandemi ve ekonomi ilişkilerini daha çok tartışması ve irdelemesi gerekmekte. Bu bağlamda, çevrimiçi olarak düzenlenen bu sempozyumun, özellikle pandemi döneminde ekonomi ve işletme alanlarının yaşadığı zorlukları aydınlatma konusunda katkı sağlayacağına ve yaşanan problemlere farklı çözümler sunacağına inanıyorum” dedi.
Pandeminin etkilerinin tüm boyutları ile etkin olarak tartışılmasını sağlayan sempozyum, iki gün boyunca yoğun ilgi gördü. Pandeminin ortaya çıkardığı iktisadi etkileri çeşitli sektör ve konularda inceleme ve irdeleme fırsatı sunan seminerler, ortaya çıkan problemlerin çözümlerine yol gösterici oldu. Akademisyenleri ve iş dünyası sektör temsilcilerini de buluşturan sempozyum, sunumlar ve bildirilerin ardından yapılan ‘soru ve cevap’ seansları ile devam etti ve katılımcıların aydınlanmasına fırsat sağladı.

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