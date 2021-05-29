İslahiye'de anız yangınıyla başlayan alevler buğday tarlalarına sıçradı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP´in İslahiye ilçesinde, anız yangınıyla başlayan ve buğday tarlalarına da sıçrayan alevler 3 dönümlük alana zarar verdi.
Beyler Mahallesi kırsalında nedeni henüz bilinmeyen anız yangını buğday tarlalarına da sıçradı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa süre yayıldı ve yangın büyüdü. Haber verilmesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye ulaştı. İş makinelerinin de desteğiyle birçok noktadan yapılan müdahale sonucu yangın 3 saatte kontrol altına alındı. 3 bin dönüm alandaki yangında anızlar küle dönerken, arazilerde ekili buğdaylar ve ağaçlar da zarar gördü.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK
2021-05-29 18:59:48
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