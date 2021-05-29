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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GTB Mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı

İHA

GTB Mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) mayıs ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve meclis üyelerinin katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Toplantıda, TMO'nun 2021 yılı ürün alım fiyatları ile üretici ve çiftçilere sağlanan kamu destekleri istişare edilerek, borsanın mayıs ayı faaliyetleri hakkında meclis üyelerine bilgiler verildi.
Meclis toplantısının açılışında konuşan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, 17 günlük tam kapanma sürecinin ardından düşen vaka sayıları ile birlikte 1 Haziran'dan itibaren yeni bir normalleşme sürecinin başlamasını beklediklerini ifade etti. Sağlığın her şeyden önce geldiğini ve bu olumlu tablonun devam etmesi halinde en kısa sürede yeni normalleşme adımlarının atılmasını gerektiğini kaydeden Tiryakioğlu, "Birçok sektörümüz 15 aydır yaşanan bu süreçten ciddi derecede olumsuz etkilendi. Gerekli tedbirler ışığında pandemi korkusunu geride bırakarak işlere dört elle sarılmaya ve yılın ikinci yarısına çok daha güçlü ve taze umutlarla girmeye ihtiyaç var" dedi.

Esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere salgın nedeniyle verilecek hibe desteğini de değerlendiren Tiryakioğlu, "Hibe desteklerini ve KOBİ'lerimiz için büyük önem taşıyan Nefes Kredisi kararlarını değerli buluyoruz. Bu dönemde sağlanan destekler esnafımıza moral verecektir. Bunun yanı sıra KOBİ'lerimize işletme finansmanı noktasında sağlanan nefes kredisi ise firmalarımızın faaliyetlerini sürdürmelerine olumlu katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

TMO tarafından açıklanan 2021 yılı bakliyat ve hububat alım fiyatlarına da değinen Tiryakioğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü, "Dünya ortalamalarına yakın bir fiyat açıklandı. Geçen yıla göre alımlarda yüzde 35'in üzerinde bir artış var. Ton başına verilen primlerde de enflasyonun üzerinde bir artış söz konusu. Yine bunların yanı sıra kuraklıktan dolayı zarar gören üreticilerimizin kredi borçlarının ertelenmesi de çiftçilerimize üretime devam edebilmeleri açısından katkı sunmakta".

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise konuşmasına Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine giren Gaziantepli firmaları kutlayarak başladı.
Gaziantep'in en zor şartlarda dahi üretmeye, istihdam sağlamaya ve ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ettiğini vurgulayan Akıncı, "Geçen yıl listede 26 olan Gaziantepli firma sayımız bu sene zorlu pandemi koşullarına rağmen 29’a yükseltme başarısı gösterdi. Bu sayının gelecek yıllarda daha da artacağını ümit ediyoruz. İSO 500' de yer alan tüm firmalarımızın yöneticilerini, çalışanlarını ve tüm emeği geçenleri gönülden kutluyorum" ifadelerine yer verdi. Konuşmasında, Covid19 salgınının işletmeler üzerindeki etkisini hafifletmek üzere TOBB Nefes Kredisinin yeniden devreye alındığını belirten Akıncı, başvuruların 1 Haziran 2021 tarihi itibariyle başlayacağını bildirdi.

Başvuruların TOBB’a bağlı oda ve borsalardan alınacak faaliyet belgesi ile anlaşmalı 10 banka üzerinden yapılabileceğini aktaran Akıncı, "Kredi ile işletmelere 6 ay tamamen ödemesiz dönem imkânı tanınacak. Kredi taksitleri ödemesiz dönem sonrası 12 eşit parçada ödenecek. Krediden cirosu 10 milyon TL ve altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019 yılına göre yüzde 25 kayıp yaşayan işletmeler faydalanabilecekler. 2019 yılından sonra kurulmuş işletmelerde ise ciro kaybı şartı aranmayacak. 2020 yılı cirosu 1 milyon TL’yi aşmayan KOBİ’ler azami 50 bin TL, cirosu 110 milyon TL arasında olan KOBİ’ler ise azami 200 bin TL kredi kullanabilecekler" diye konuştu.
Akıncı, konuşmasının son bölümünde ise GTB'nin mayıs ayı faaliyetleri ve devam eden projeleri hakkında bilgiler verdi.

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