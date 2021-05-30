24 ayrı suç kaydı bulunan motosiklet hırsızı yakalandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir motosiklet çalan ve 24 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıkan şüpheli şahıs, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı. Yakalanan şüpheli, yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 Mayıs 2021 Cumartesi günü Nizip ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, motosiklet hırsızlığı olayını gerçekleştiren ve 24 ayrı suç kaydı bulunan Y.D. isimli şüpheli şahıs tespit edilerek yakalandı.

Yakalanan şüpheli şahıs, yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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