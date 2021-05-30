Özel düzenekle uyuşturucu yetiştirilen eve operasyon Operasyonda bir şüpheli yakalanırken, 65 kök güçlendirilmiş esrar ele geçirildi

Gaziantep'te bir ikamete düzenlenen operasyonda, oda içerisinde özel alüminyum çadırlı düzenekle uyuşturucu yetiştirildiği tespit edildi. Adreste 65 kök güçlendirilmiş esrar ile 2 kilogram kurumaya bırakılmış esrar ele geçirilirken, bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Emek Mahallesi'ndeki bir ikamete uyuşturucu operasyonu düzenledi. Yapılan operasyonda, ikametteki bir odanın içerisine uyuşturucu yetiştirmek için özel dizayn edilmiş 2 adet aliminyum çadır tespit edildi. Çadırlarda yapılan aramalarda 65 kök güçlendirilmiş esrar maddesi ve çadırların yanında ise kurumaya bırakılmış 2 kilogram esrar ile uyuşturucu madde üretiminde kullanılan gübre ele geçirildi.

Olayla ilgili G.G. ismli şahıs yakalanarak hakkında yasal işlem başlatılırken, B.D. isimli firari şahsın ise yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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