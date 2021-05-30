Şahinbey’de asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şahinbey’de asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

İHA

Şahinbey’de asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

Şahinbey Belediyesi, ilçe genelinde yaptığı asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
Şahinbey ilçesinin farklı bölgelerinde eskiyen ve bozulan yolları tamamen yenileyen Şahinbey Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Serince, İstiklal, Bülbülzade ve Bozoklar mahallelerinde yama ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor.
“Vatandaşın memnuniyeti bizim için önemli”
İstiklal Mahallesi’nde yapılan asfaltlama çalışmasını yerinde inceleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu “Şahinbey Belediyesi olarak asfaltlama çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Asfalt sezonunu açtıktan sonra mahallelerimizde yıpranmış olan kilit taşı ve asfalt olan yerleri yeniden yapıyoruz. İstiklal Mahallemizde de yıpranan kilit taşlarını söküp asfalt, yıpranan asfaltları ise trimerle kazıyarak yerine yeni asfalt döküyoruz. İlçemizin ve hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretiyor olmak ve memnuniyetlerini görmek bizim için en büyük mutluluk. Asfalt çalışmalarımız, plan ve program dahilinde diğer mahallelerimizde de devam edecek” dedi.
“Başkanımızın çalışmalarından memnunuz”
Şahinbey Belediyesi’nin yapmış olduğu asfalt çalışmalarından mahalle sakinleri olarak büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden İstiklal Mahalle Muhtarı Yaşar Mayda, “Sağ olsun Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, mahallemizin neye ihtiyacı olduysa yetişti. Mahallemizintemizlik hizmetlerini düzenli bir şekilde alıyoruz. Asfalt çalışmalarımız ise son sürat devam ediyor. Başkanımıza bu değerli çalışmalarından dolayı İstiklal Mahallesi olarak teşekkür ediyor başarılarının devamını diliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Özel düzenekle uyuşturucu yetiştirilen eve operasyon Operasyonda bir şüpheli yakalanırken, 65 kök güçlendirilmiş esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Özel düzenekle uyuşturucu yetiştirilen eve ...
24 ayrı suç kaydı bulunan motosiklet hırsızı yakalandı
YEREL HABERLER 24 ayrı suç kaydı bulunan motosiklet hırsızı ...
Gaziantep’in sessiz geçen bir yılı Gaziantep’te son bir yılda drone ile çekilen pandemi sessizliği uzun yıllar unutulmayacak görüntüler ortaya çıkarttı
YEREL HABERLER Gaziantep’in sessiz geçen bir yılı Gaziantep’te son ...
Gaziantep'te 850 paket sahte bandrollü sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 850 paket sahte bandrollü sigara ele ...
GAGİAD iş dünyası için Ar-Ge desteklerini konuştu
YEREL HABERLER GAGİAD iş dünyası için Ar-Ge desteklerini konuştu
GTB Mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER GTB Mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı
İslahiye'de anız yangınıyla başlayan alevler buğday tarlalarına sıçradı
YEREL HABERLER İslahiye'de anız yangınıyla başlayan alevler buğday ...
IMSS sempozyumu gerçekleştirildi
YEREL HABERLER IMSS sempozyumu gerçekleştirildi
Covid-19 Ekonomi ve İş dünyasına etkileri
YEREL HABERLER Covid-19 Ekonomi ve İş dünyasına etkileri
Gaziantep FK'da üç futbolcu ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Gaziantep FK'da üç futbolcu ile yollar ayrıldı
Çizmelerini giyen kaymakam sarımsak hasadı yaptı
YEREL HABERLER Çizmelerini giyen kaymakam sarımsak hasadı yaptı
GSO TOBB Delegeleri, 76. ve 77. TOBB Genel Kurulu’na online katıldı
YEREL HABERLER GSO TOBB Delegeleri, 76. ve 77. TOBB Genel Kurulu’na ...
Fatma Şahin, şampiyon başkanlar toplantısına katıldı “Akıllı şehirler kapsamında alt yapıyla birlikte gençlerimizin istediği şekilde uygulamalarımızı çeşitlendirdik”
YEREL HABERLER Fatma Şahin, şampiyon başkanlar toplantısına ...
Antepsan Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Bakır Gaziantep FK yönetiminde
YEREL HABERLER Antepsan Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Bakır Gaziantep ...
Üniversite sınavına giremedi ama gol kralı oldu
YEREL HABERLER Üniversite sınavına giremedi ama gol kralı oldu
Sınırda ele geçirilen 12 maymunu, bakıcıları elleriyle besliyor
YEREL HABERLER Sınırda ele geçirilen 12 maymunu, bakıcıları ...
Otodan hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Otodan hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama
“Anadolu’nun en büyükleri paneli” SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu: “Ülkemizin geleceği üretimden geçiyor. 2021’den ümitliyim” “Gaziantep’te ek organize sanayi bölgesi için yoğun talep var” “Türkiye’de maske kumaşının yüzde 85’i Gaziantep’te üretiliyor”
YEREL HABERLER “Anadolu’nun en büyükleri paneli” SANKO Holding ...
Antepsan Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Bakır Gaziantep FK yönetiminde
YEREL HABERLER Antepsan Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Bakır Gaziantep ...
Başkan Şahin Fransız gazetecilerle bir araya geldi Şahin: Gaziantep modeli, dünya modeli olmalı
YEREL HABERLER Başkan Şahin Fransız gazetecilerle bir araya ...
Fildişili Kone Gaziantep'te yapılan ameliyatla tümörden kurtuldu
YEREL HABERLER Fildişili Kone Gaziantep'te yapılan ameliyatla ...
Başkan Şahin OECD Genel Sekreteri Angel Gurra ile görüştü
YEREL HABERLER Başkan Şahin OECD Genel Sekreteri Angel Gurra ile ...
Öpücüğün rüşvet sayıldığı davada polise hapis cezası Rüşvet olarak öpücük alan polise 6 ay 22 gün hapis cezası verildi
YEREL HABERLER Öpücüğün rüşvet sayıldığı davada polise hapis ...