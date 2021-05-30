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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Covid-19’un etkileri uluslararası sempozyumda incelendi

İHA

Covid-19’un etkileri uluslararası sempozyumda incelendi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin (HKÜ) paydaşı olduğu, Gaziantep Üniversitesi tarafından düzenlenen “2. Economics and Business Symposiums” (2. Uluslararası İktisat ve İşletme Sempozyumu), “Tüm Boyutlarıyla Covid19’un Etkileri” teması altında, Türkçe ve İngilizce olmak üzere 48 bildiri, 20 farklı ülke, 35 farklı üniversite ve 76 bilim insanın katılımı ile iki gün boyunca çevrimiçi seminerlerle gerçekleştirildi.

Yoğun ilgi ve takip ile düzenlenen konferansta Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. H. Mustafa Paksoy moderatörlük yaparken, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. İsmail Güvenç, Endonezya Gadjah Mada Üniversitesi Sosyal ve Politik Bilimler Fakültesi Dekanı Dr. Wawan Mas’udı açılış konuşmalarını yaptı. Farklı ülke ve üniversitelerden öğretim elemanları ve öğrencilerin yoğun katılım yaptığı sempozyumda, bir çok farklı sektörden konuşmacı/katılımcı ve akademisyenin de konu ile ilgili sunumlarını yapmasına imkan sağladı.

“Bu sempozyum araştırmacılara önemli bir fırsat sunmaktadır”
2. Uluslararası İktisat ve İşletme Sempozyumunda açılış konuşması yapan Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli, “Hasan Kalyoncu Üniversitesi adına hepinize 2. Uluslararası İktisat ve İşletme Sempozyumuna hoş geldiniz demek istiyorum. Bildiğiniz üzere iktisat ve işletme hayati bir önem arz etmektedir. İş dünyasında işletme ve iktisat başlıklarının önemi iyice kavranmış durumdadır. Aynı zamanda Covid19 pandemi sürecinde de bu önem anlaşılmıştır. Ancak daha iyi anlaşılmaya da ihtiyaç vardır. İşte bu sebepten akademisyenlerin de bu konular üzerinde çalışıp tartışmaları gerekmektedir. Bu anlamda bu sempozyum, araştırmacılara önemli bir fırsat sunmaktadır. Bu yıl Covid19 nedeni ile sempozyumumuzu çevrimiçi olarak yürütüyoruz. Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak bu kıymetli konferansı düzenleyicilerinden biri olduğumuz için çok mutluyuz. Samimi olarak inanıyorum ki Covid19 pandemi döneminde iktisat ve işletme alanlarının yaşadığı zorlukları aydınlatma konusunda katkı sunacaktır. Ayrıca, konferansımız bu sorunlara da çözümler sunacaktır” dedi.

20 farklı ülke ve 35 farklı üniversite/kurumdan sempozyuma katılım
Sempozyumda moderatör olan Prof. Dr. H. Mustafa Paksoy, şu ifadelerle açılış konuşmasını ve programın detaylarını anlattı, “İlkini geçtiğimiz yıllarda düzenlediğimiz ‘I. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Sempozyumu’, ‘Tüm Boyutlarıyla Sürdürülebilir Kalkınma’ temasıyla düzenlenmiş ve sempozyuma 11 farklı ülkede, 40 farklı üniversiteden Türkçe ve İngilizce 106 bildiri ile 150 bilim insanın katılımı ile gerçekleştirilmişti. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz ‘II. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Sempozyumu” tüm dünyayı yakından ilgilendiren konu ‘Tüm Boyutlarıyla Covid19’un Etkileri’ teması ile gerçekleşiyor. Sempozyuma Türkiye dahil Arnavutluk, Ürdün, Azerbaycan, ABD, Suriye (İdlib, Azaz, AlBab bölgeleri), Rusya (Kırım), Kırgızistan, İtalya, Kosova, BosnaHersek, Özbekistan, Mısır, Endonezya, Somali, Pakistan, Irak, Brezilya, Ukrayna ve İran olmak üzere 20 farklı ülke ve 35 farklı üniversite/kurumdan Türkçe ve İngilizce olmak üzere 48 bildiri ile 76 bilim insanı katılım sağlamıştır”.

2019 Aralık ayında Çin'in Hubei eyaletinin başkenti olan Wuhan’da ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Covid19 olarak adlandırılan pandeminin etkilerini, bilimsel platformda analizini, sentezini ve tartışılmasını içinde barındıran sempozyum, iki gün boyunca yoğun katılım ve ilgi ile düzenlendi. Dünyanın farklı yerlerinden katılımcıları ve konuşmacıları buluşturan sempozyum, sunumlar ve bildirilerin ardından soru ve cevaplarla devam etti. Pandeminin ortaya çıkardığı ekonomik ve iktisadi etkileri çeşitli sektör ve konularda inceleme fırsatı sunan seminerler, yine pandeminin ortaya çıkardığı etkilerin çözümlerine de yol gösterici oldu. Sadece akademisyenlerin katılımı ile sınırlı olmayan sempozyum, bir çok sektörden konuşmacılara da yer vererek katılımcıların farklı konularda aydınlanmasına fırsat sağladı.

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