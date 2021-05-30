Buğday tarlasındaki yangın çiftçilerin müdahalesiyle söndürüldü

Araban'da buğday ekili alanda çıkan yangın, çiftçilerin traktörleriyle yaptığı müdahale ile büyümeden söndürüldü. İki dönüm eki alanın kül olduğu yangın ucuz atlatıldı.

Gaziantep'in Araban ilçesine bağlı kırsal Taşdeğirmen Mahallesi Farş mevkiinde bir çiftçiye ait buğday ekili alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle akşam saatlerinde yangın çıktı. Çıkan yangını ilçeye bağlı Aşağı Karavaiz ve Taşdeğirmen Mahallesi'ndeki çiftçiler fark etti. Yangını fark eden çiftçiler, traktörleriyle alevlere müdahalede etti. İki dönüm alanı kül eden yangın, çiftçilerin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürülerek bölgedeki binlerce dönüm buğday ve arpa ekili alan yanmaktan son anda kurtarıldı.

Öte yandan yangına müdahale için olay yerine gelmeye çalışan itfaiye aracı ise bozuk arazi yolları nedeniyle yangının olduğu alana uzak bir bölgede bekleyebildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.