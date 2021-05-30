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Gaziantep, ihracatta vites yükseltti Gaziantep İSO 500'e 29 firma ile damga vurdu GAİB Koordinatör Başkanı Kileci, Gaziantep’in yıl sonu ihracat hedefini 10 milyar dolar olarak belirledi

İHA

Gaziantep, ihracatta vites yükseltti Gaziantep İSO 500'e 29 firma ile damga vurdu GAİB Koordinatör Başkanı Kileci, Gaziantep’in yıl sonu ihracat hedefini 10 milyar dolar olarak belirledi

Gaziantep, pandemiye rağmen üretime ve ihracata hız kesmeden devam ederken, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine 29 firmayla katıldı. Gaziantep'in ihracat rakamlarındaki başarısı nedeniyle çok mutlu olduklarını söyleyen Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yıl sonunda 10 milyar dolar ihracat yapmayı hedeflediklerini de açıkladı.
Türkiye’nin beşinci büyük ihracatçı şehri olarak kabul edilen Gaziantep’te teknik tekstil başta olmak üzere halı, ambalaj ve gıda sektörlerinde ihracatlar hız kesmeden devam ediyor. Devam eden ihracatlar sonrası başarısına başarı katan Gaziantep, İstanbul Sanayi Odası’nın Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine de 29 firmayla katıldı. Kentin son yıllardaki ihracat rakamlarını değerlendirerek pandemiye rağmen üretime hız kesmeden devam ettiklerini belirten ve ihracat başarısının tesadüf olmadığını vurgulayan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yıl sonu hedefini de 10 milyar dolar olarak belirlediklerini açıkladı.

“Bu başarı hiçbir şekilde tesadüf değil”
İSO 500 listesine giren Gaziantepli firmaları tebrik eden GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, başarının tesadüf olmadığını ve artarak devam edeceğini aktararak, “Ben öncelikle İSO 500’e girme başarısını gösteren 29 firmamızı ayrı ayrı gönülden tebrik ediyorum. Çok büyük işler başarıyorlar. Bölgenin lokomotifi olan şehrimizi çok iyi temsil ediyorlar. Özellikle onları canı gönülden tebrik ediyorum. Başarılarının devam edeceğini ve bunun hiçbir şekilde engellenemeyeceğini çok iyi biliyorum. Bu başarının hiçbir şekilde tesadüf olmadığını, altında çok ciddi bir beşeri sermaye olduğunu bölge ekonomisi, bölge insanı, coğrafyasının itici güç olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Biz üretim şehriyiz. Sanayi kültürü olan, ticaret kültürü olan bir bölge ve şehiriz. Hem Gaziantep hem de Güneydoğu Anadolu Bölgesi olarak dünyanın en uzun ve en sağlıklı ticaret yolu olan İpek Yolu’nun üzerindeki en önemli lokasyonlarından birisiyiz. Bütün bunlar bir araya geldiğinde üstüne bir de bölge insanın çalışkanlığı, hırsı, azmi işin içine girince bu hiçbir şekilde tesadüf değildir. Bundan sonra da ihracat rakamları artarak devam edecek. Sektörler ilave olacak. Yeni aktörler ilave olacak. Bu bölge hiçbir şekilde dünya ekonomisinin, dünya ticaretinin, dünya konjonktürünün gerisinde kalacak bir bölge değil. Sürekli öne çıkacak, birtakım faaliyetlerde hep en önde olacak şehirlerden bir tanesi. Bu rakamların da bu şekilde çıkması bizi ziyadesiyle memnun ve mutlu ediyor. Üretimdeki, sanayideki, ihracattaki, istihdamdaki bu artışların hiçbiri tesadüf değil. Bunların hepsi birlikte hareket etme kültürü, birlikte çalışma kültürü, bu bölgenin insanının beşeri sermayesinin özelliğinden ve coğrafyasından gelen bir özellik” dedi.

“Sayı sürekli artarak devam edecek”
İSO500 listesine pandemiye rağmen 3 yeni firmanın daha girmesiyle 29’a yükselen Gaziantepli firmaların başarısı hakkında da açıklamalarda bulunan Kileci, projelerle listeye girecek olan firmaların artacağını söyleyerek, “Bugünden bir rakam söylemek çok doğru değil ama periyodik olarak yüzde 10 ile büyümüş olsak firma sayısı sürekli olarak artmaya devam edecek. Bunun için birtakım yenilikler yapmamız gerekiyor. Mesela bizim şu anki en önemli projelerimizden bir tanesi Amanos Tüneli’dir. Bugün Amanos Tüneli açılıp bu bölgenin İskenderun Limanı’na olan uzaklığı gerek demiryolu gerek karayoluyla 100110 kilometreye düştüğü an bu bölge Gaziantep’in liderliğinde çok başka bir noktaya gidecek. Yeniden yapılanma süreci içerisindeki Ortadoğu’da, bölgemiz en stratejik ve emniyetli lojistik merkezi olması dolayısıyla ön plana çıkacak” ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz 365 günde 10 milyar dolar”
Gaziantep’in ihracattaki hedeflerinin büyük olduğunu ve hayal olmadığını söyleyen Kileci, “Bu 29 firmanın içerisinde tekstil, halı, gıda, ambalaj gibi firmalarımız var. Bu bölgenin en önemli özelliklerinden bir tanesi de sektör çeşitliliğidir. Dolayısıyla bizim sektör çeşitliliğimiz, yatırım çeşitliliğimiz bölge insanının yatırım iştahı çok önemli bir şey. Bunu desteklemek için birtakım yenilikler yapmak lazım. Lojistik anlamda, ürün tanıtımında ve uluslararası pazarlardaki çalışmalarımızı hız kesmeden devam ettirmemiz lazım. Böylelikle çok daha iyi noktalara geleceğiz. Hedefimize gelince, hedefimiz her zaman çok büyük. Biz geçen yıl 7,9 milyar dolar ihracat yapan bir şehiriz. Şu anki rakamlarla 5 aylık periyotta 365 günlük rakamımız 9 milyar doları geçti. Bizim yıl sonu hedefimiz 365 günde 10 milyar dolar Gaziantep, 12 milyar dolar bölge ihracatına ulaşmak. Şu anki rakamlarımız bunun hayal olmadığını gösteriyor. Evet, yüksek bir rakam yaklaşık yüzde 20’den bahsediyoruz ama gerçekleşen bunun çok daha üstünde. Dolayısıyla hedeflerimiz büyük ama ulaşılamaz bir hayal değil” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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