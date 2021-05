Meşhur Araban sarımsağında hasat sürüyor

Türkiye'nin sarımsak ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unun karşılandığı Gaziantep'in Araban ilçesinde kuru sarımsak hasadı devam ediyor.

Gaziantep’in Araban ilçesinde yetişen, doğal antibiyotik olarak bilinen ve bağışıklığı güçlendirme özelliğiyle ön plana çıkan meşhur Araban sarımsağının hasadı sürüyor. Araban Ovası'ndaki verimli topraklarda hasadı yapılan yoğun aromalı Araban sarımsağı, ilçeden tırlara yüklenerek Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.



İlçedeki 300 dönüm alanda kuru sarımsak hasadına başladığını belirten Köklüce Mahallesi sarımsak üreticilerinden çiftçi Mehmet Delioğlu, "Ünü ülke sınırlarını aşan ve Türkiye genelinde yoğun talep gören, doğal antibiyotik ve şifa kaynağı Araban sarımsağının kuru hasadına başladık. Türkiye genelindeki il, ilçe ve köyleri olmak üzere ülkenin her bölgesinden Araban Ovası’na gelen sarımsak tüccarlar hasat edilen sarımsağı ülkenin dört bir yanına gönderiyoruz. Hasadı yapılan Araban sarımsağını, yüksek tonajlı tırlarla yüklenerek her yere gönderiyoruz’’ dedi.



Araban Ovası’nda kuru sarımsak hasadının başlamasıyla birlikte sarımsak alanlarını ziyaret edip çiftçilere hasadın hayırlı olması temennisinde bulunan Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun ise, "Meşhur Araban sarımsağımızın hasadına çiftçilerimiz başladı. Dönüme 2 ton civarında verim alınan sarımsak alımı için Türkiye’nin her bölgesinden Araban Ovası’na tüccarlar geliyor. Gelen tüccarlara tarlada kilogramı 8 lira civarında sarımsak satışı yapılıyor. Hasadın ilk günlerinde bu fiyata alıcı bulan Araban sarımsağının fiyatının önümüzdeki günlerde daha da artacağına inanıyorum. Çiftçilerimize hayırlı bol bereketli bir sene diliyorum. Bu sene sarımsağımız geçen seneye göre daha kaliteli. Çünkü iklim elverişli geçti. Sıcak geçti, sarımsak da sıcağı sever’’ diye konuştu.

