Avrupa Birliği Erasmus+ projesinin üçüncü aşama çalışmaları Gaziantep’te

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ayla Yava ve Doç Dr. Betül Tosun’un yürütücü ve Dr. Ezgi Dirgar’ın araştırmacı olarak görev aldığı BENEFITS (Better & Effective Nursing Education for Improving Transcultural Nursing Skills) isimli ERASMUS+ projesi, Slovenya, Macaristan, Çekya, Belçika ve İspanya’nın yanı sıra, Giresun Üniversitesi ve Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü’nün iş birliği ile sürdürülüyor.

Hemşirelik eğitimine katkı sağlamak, transkültürel hemşirelik eğitimi için hemşirelik öğrencilerine kapsamlı bir müfredat oluşturmak ve farklı kültürlerden gelen toplumların daha iyi bir hemşirelik bakımı almasını sağlamak amacıyla yürütülen proje için; Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile birlikte yerli ve yabancı diğer ortakların da katılım sağladığı kapsamlı bir gözden geçirme toplantısı Gaziantep’te gerçekleştirildi.

Katılımcıların bir kısmının yüz yüze bir kısmının da pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak katıldığı BENEFITS Projesi’nin toplantısında, hemşirelerin lisans eğitiminde aldığı kültürlerarası iletişim ve kültürel yeterliliği kazandırmaya yönelik uygulamaların geliştirilmesi ve desteklenmesi ele alındı. Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü ve HKÜ’nün ev sahipliği yaptığı toplantı öncesinde proje ekibi, Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, Sağlık Hizmetleri Başkanı Mehmet Akhan ve Gaziantep İSM proje biriminden Mehmet Ali Çıkımoğlu ile birlikte Gaziantep bölgesindeki sağlık tesislerinde çeşitli incelemelerde bulundu. Üç gün süren programda proje ekibi, HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özge Hacıfazlıoğlu’nu da ziyaret ederek ve hemşirelik eğitimi ile ilgili deneyimlerini paylaştı ve projenin son durumu hakkında bilgi verdi.

Sağlık ve hastalık davranışları üzerinde kültürel değerlerin etkilerini değerlendirmek ve hemşirelik öğrencilerinin daha iyi bir eğitim almasını sağlamak amacıyla yürütülen projenin bir sonraki adımında tüm ortakların ve hemşirelik öğrencilerinin de katılacağı uygulamalı yoğun bir eğitim programı gerçekleştirilecek. Proje sonuçlarının hemşirelik bakım kalitesinde önemli katkılar sağlayacağı değerlendiriliyor.

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