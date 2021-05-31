Gaziantep'te kafe ve restoranlarda 1 Haziran hazırlığı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te kafe ve restoranlarda 1 Haziran hazırlığı

DHA

Gaziantep'te kafe ve restoranlarda 1 Haziran hazırlığı


Mustafa KANLI-Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,(DHA)GAZİANTEP'te bulunan kafe ve restoranlarda, yarın işletmelerin açılma ihtimali üzerine hazırlıklar başladı. Koronavirüs salgını döneminde paket servisi yapan işletmeler, müşterilerini ağırlamak için gerekli tedbirleri alarak açıklamayı beklemeye başladı.
İçişleri Bakanlığı´nın yayımladığı genelgeyle tüm lokanta, restoranlar gibi iş yerleri sadece paket servis ve gel-al uygulaması ile hizmet veriyor. Bugün yapılacak olan kabine toplantısından, restoran ve kafelerde paket servisi ile çalışma uygulamalarına son verilmesi bekleniyor. 1 Haziran için saatleri sayan işletmeciler, iş yerlerinde dezenfekte çalışması yapıp, masa ve sandalyelerini yerleştirip gerekli düzenlemeleri yaptı.
Müşteriler için gerekli önlemleri aldıklarını söyleyen restoran işletmecisi Ahmet Çadır , "Gastronomi kenti Gaziantep'te vatandaşlar bu lezzetleri yerinde tüketmeyi çok özledi. Biz de bugün iş yerimize 1 Haziran'da açılacağını düşünerek gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Kararın açıklanmasının ardından müşterilerimizi ağırlayacağız. İşletme olarak tüm tedbirlerimizi aldık. İnşallah yarın müşterilerimize hizmet etmeye başlayacağız" dedi.
Uzun süre kapalı kalan iş yerlerinde hazırlıkları yaptıklarını ifade eden kafe işletmecesi Kadir Çavdar da  "İşletmemiz aylardır kapalı kalmıştı, biz ve çalışanlarımız da mağduriyet yaşamıştık. İş yerlerimizin açılacağını düşündüğümüz için hazırlıklarımızı yaptık. Dezenfektanlarımızı kontrol edip, masa ve sandalyelerimizin mesafelerini ayarladık. Gerekli tüm kurallara uymak için önceden hazırlık yaptık. İş yerlerimizin açılmasını bekliyoruz" diye konuştu.
   DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI, Kadir GÜNEŞ
2021-05-31 13:57:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Araç şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Araç şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Sınava girecek öğrencilere uzmanından öneriler
YEREL HABERLER Sınava girecek öğrencilere uzmanından öneriler
"Hamleni Yap" projesi başarıyla yürütülüyor
YEREL HABERLER "Hamleni Yap" projesi başarıyla yürütülüyor
Mozaik Müzesi’nde Halı Festivali
YEREL HABERLER Mozaik Müzesi’nde Halı Festivali
Gazi şehirli atletler Türkiye U20 Şampiyonasına damga vurdu
YEREL HABERLER Gazi şehirli atletler Türkiye U20 Şampiyonasına damga ...
Avrupa Birliği Erasmus+ projesinin üçüncü aşama çalışmaları Gaziantep’te
YEREL HABERLER Avrupa Birliği Erasmus+ projesinin üçüncü aşama ...
HKÜ’de Uluslararası Anayurt Güvenliği konferansı
YEREL HABERLER HKÜ’de Uluslararası Anayurt Güvenliği konferansı
Meşhur Araban sarımsağında hasat sürüyor
YEREL HABERLER Meşhur Araban sarımsağında hasat sürüyor
Gaziantep, ihracatta vites yükseltti Gaziantep İSO 500'e 29 firma ile damga vurdu GAİB Koordinatör Başkanı Kileci, Gaziantep’in yıl sonu ihracat hedefini 10 milyar dolar olarak belirledi
YEREL HABERLER Gaziantep, ihracatta vites yükseltti Gaziantep İSO ...
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
Buğday tarlasındaki yangın çiftçilerin müdahalesiyle söndürüldü
YEREL HABERLER Buğday tarlasındaki yangın çiftçilerin müdahalesiyle ...
Covid-19’un etkileri uluslararası sempozyumda incelendi
YEREL HABERLER Covid-19’un etkileri uluslararası sempozyumda ...
Şampiyonlar Ligi şampiyonu Şahinbey Ampute'nin başarı hikayesi Şahinbey Ampute oyuncuları başarının sırrını anlattı
YEREL HABERLER Şampiyonlar Ligi şampiyonu Şahinbey Ampute'nin başarı ...
Şehitkamil Kurbanlık ve Adaklık Kesim Merkezi’nde sona yaklaşılıyor Fadıloğlu, alanda incelemede bulundu “Millete hizmet, bizim için çok daha değerli”
YEREL HABERLER Şehitkamil Kurbanlık ve Adaklık Kesim Merkezi’nde ...
Şahinbey’de asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
YEREL HABERLER Şahinbey’de asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ...
Özel düzenekle uyuşturucu yetiştirilen eve operasyon Operasyonda bir şüpheli yakalanırken, 65 kök güçlendirilmiş esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Özel düzenekle uyuşturucu yetiştirilen eve ...
24 ayrı suç kaydı bulunan motosiklet hırsızı yakalandı
YEREL HABERLER 24 ayrı suç kaydı bulunan motosiklet hırsızı ...
Gaziantep’in sessiz geçen bir yılı Gaziantep’te son bir yılda drone ile çekilen pandemi sessizliği uzun yıllar unutulmayacak görüntüler ortaya çıkarttı
YEREL HABERLER Gaziantep’in sessiz geçen bir yılı Gaziantep’te son ...
Gaziantep'te 850 paket sahte bandrollü sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 850 paket sahte bandrollü sigara ele ...
GAGİAD iş dünyası için Ar-Ge desteklerini konuştu
YEREL HABERLER GAGİAD iş dünyası için Ar-Ge desteklerini konuştu
GTB Mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER GTB Mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı
İslahiye'de anız yangınıyla başlayan alevler buğday tarlalarına sıçradı
YEREL HABERLER İslahiye'de anız yangınıyla başlayan alevler buğday ...
IMSS sempozyumu gerçekleştirildi
YEREL HABERLER IMSS sempozyumu gerçekleştirildi
Covid-19 Ekonomi ve İş dünyasına etkileri
YEREL HABERLER Covid-19 Ekonomi ve İş dünyasına etkileri