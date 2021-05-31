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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şahinbey'den kan bağışı kampanyası Tahmazoğlu ve Kınık kan bağışı yaptı

İHA

Şahinbey'den kan bağışı kampanyası Tahmazoğlu ve Kınık kan bağışı yaptı

Şahinbey Belediyesi ve Gaziantep Valiliği tarafından düzenlenen ve geleneksel hale gelen kan bağışı kampanyası bu yıl da gerçekleştirildi. Kan bağışı kampanyasına katılan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık kan bağışında bulunarak, vatandaşları kan bağışı yapmaya davet etti.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen ve bu yıl 12.'si gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, belediye personelleri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saat 21.00’a kadar devam edecek olan kan bağışı kampanyasında Tahmazoğlu ve Kınık kan bağışında bulundu. Kan bağışı sonrası açıklamalarda bulunan Tahmazoğlu ve Kınık, kan bağışının önemine vurgu yaparak, vatandaşları kan bağışı yapmaya davet etti.

“Hedefimiz yeni bir rekor kırarak, kan ihtiyacını karşılamak”
Yapılan kan bağışı kampanyası hakkında bilgi veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Bildiğiniz gibi geçen yıldan bu yana Covid19 ile mücadele ediyoruz. Bu süreçte özellikle kan stoklarında azalma, kan bağışlarında bir azalma meydana geldi. Aslında bağışçı sayısını arttırmamız gerekiyor. Biz de göreve geldiğimizden günden itibaren bu yıl 12’ncisini düzenliyoruz. Kan bağışı kampanyalarımızla insanlarımızı kan bağışına teşvik etmek istiyoruz. Halkımızın, STK’larımızın alakası oldukça fazla. Mesele vatansa mesele milletse gerisi teferruat. Bu anlayışla vatan için can millet için kan verin sloganıyla şu anda meydana toplandık. Alanda 185 tane belediye personelimiz, 156 tane Kızılay’ımızın doktor, hemşire, diğer görevlileri, bunun yanında diğer kurumlarımız, güvenlik güçlerimiz var. Hedefimiz yine yeni bir rekor kırarak, Gaziantep’imizin Kızılay’ımızın kan ihtiyacını karşılamak. Hep birlikte destek verdiğiniz için başta Valiliğimiz olmak üzere tüm kurumlarımıza katkı sağlayan herkese Türk Kızılay’ımıza çok teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar toplamda 17 bin 751 ünite kan bağışı toplandı. Bugün inşallah bu sayıyı 20 binin üzerine çıkarmak istiyoruz. Küçük de bir teşvik yapalım dedik. 100 tane bisiklet getirdik, bugün kan bağışı yapanlar arasında kura çekeceğiz. Kan bağışına vermiş olduğunuz desteklerden dolayı Valimize, Kızılay Genel Başkanımıza, Büyükşehir Başkan Vekilimize, Kaymakamlarımıza, kurum amirlerimize, bütün vatandaşlarımız büyük bir duyarlılık gösteriyor. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

“Hayata tutunmasına vesile olduğunuz binlerce can adına şükranlarımı sunuyorum”
Düzenlenen kan bağışı kampanyasında emeği geçen herkese teşekkür eden Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Pek çok insana şifa olacak binlerce ünite kan inşallah buradaki Şahinbey Belediyesi Başkanımızın önderliğinde, Valimizin himayelerinde, bütün ilimizdeki Milli Eğitiminden, Emniyet teşkilatına kadar diğer bütün teşkilatların, STK’ların ve Kızılaycıların da destekleriyle burada gerçekleştiriliyor. Burada bağışlanan her bir ünite kan için de doğaya bir fidan dikiyoruz. Dolayısıyla bugün hem kan vereceğiz hem de doğaya binlerce fidan da dikmiş olacağız. Ben tekrar buraya gelerek kan veren, kan bağışlayan, fedakarlık yapan bütün bağışçılarımıza şükranlarımızı arz ediyorum. Bunun her gün devam etmesi gerekiyor. Kan bağışlarının düzenli olması çok önemli. Bir ünite kan ile 3 kişiye can olabiliyorsunuz. Hayata tutunmasına vesile olduğunuz binlerce can adına şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“Başta Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederim”
Kan bağışında bulunan herkese teşekkür eden Gaziantep Valisi Davut Gül, “Bu organizasyonu yapan başta Şahinbey Belediye Başkanımız olmak üzere bütün ekibine Ankara’dan bu organizasyon için gelen Kızılayımızın Başkanlarına ve bu organizasyona destek veren Sivil Toplum Kuruluşlarına ve gönüllülerine teşekkür ediyorum. Hayat devam ediyor hastalıklar devam ediyor. Bu hastalıklar içerisinde ihtiyacımız olan kan plazma bunu Kızılay aracılığıyla temin ediyoruz. Bu anlamda da burada verdiğiniz her bir katkı birilerine kan olacak birilerine can olacak. Belki de en yakınlarınızın o sıkıntıdan kurtulmasına vesile olacak. Bu tür organizasyonlar başımıza çok gelmeden anlaşılmıyor önemi. Ancak bir yakınımıza kan ihtiyacımız olduğunda, kendimize kan ihtiyacımız olduğunda nasıl her tarafı aradığımızı, nasıl o kanı bulmak için elimizden geleni yaptığımızı biliyoruz. Burada yapacağımız kan bağışları gerekli olduğunda herhangi bir paniğe kapılmadan stokta olan kanlar olacak. Bu vesileyle de Kızılay’a sadece bugün değil yıl boyunca destek vermek gerekiyor. Her alanda destek vermek gerekiyor” diye konuştu.

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