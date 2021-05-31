Gaziantep FK, Amedej Vetrih ile 2 yıl daha uzattı

Gaziantep Futbol Kulübü, geçtiğimiz yıl sezon başında kadrosuna kattığı başarılı futbolcu Amedej Vetrih ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık yeniden anlaşmaya vardığını açıkladı.

Gaziantep FK, Slovenyalı orta saha oyuncusu Amedej Vetrih ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık yeniden anlaşmaya vardığını açıkladı. Anlaşma sonrası açıklamada bulunan kulüp yönetimi, “Gaziantep Futbol Kulübümüz, geçtiğimiz yıl sezon başında kadrosuna kattığı başarılı futbolcumuz Amedej Vetrih ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık yeniden anlaşmaya varmıştır. Kulübümüzde forma giydiği süre boyunca Slovenya Milli Takımı'na da düzenli olarak davet alan başarılı futbolcumuz, önümüzdeki sezonda kırmızısiyahlı takımımızın başarısı için ter dökecek. Yapılan anlaşmanın Amedej Vetrih ve kulübümüze hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuza armamız altında üstün başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

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