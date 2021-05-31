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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GAÜN’de Covid 19 pandemisi ana temalı paneller

İHA

GAÜN’de Covid 19 pandemisi ana temalı paneller

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) ile Düzce Üniversitesi Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi işbirliğiyle 'COVİD 19 Pandemisi' ana temalı online panellerin açılışı Gaziantep Valisi Davut Gül’ün katılımıyla gerçekleşti.
‘Covid19 Pandemisi’ panellerin açılışında konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, son iki yılda dünyada ekonomi başta olmak üzere pandeminin hayatın birçok farklı alanını etkilediğini vurguladı. Vali Gül, “Bu sorun dünyanın gündemine yeni girdi ve tabiri caizse beşikten mezara kadar hayatın her alanını önemli ölçüde etkiledi. Hayatın her alanında bir farklılık oluşturdu. Devletler borçlanmaya başladı ve vatandaşların pandemiden daha az etkilenmesi için para harcamaya başladı. Vatandaşlar, devletler borçlanıyor, bu durum ne kadar sürecek bilinmiyor. Aşının hangi ülkelerde ne kadar başarılı olacağı bilinmiyor. Belki covid19 ile aşılamada başarılı olamayan ülkeler dünyanın herhangi bir yerinde rejim değişikleri olmak üzere birçok karışıklıklarla karşı karşıya kalabilir” dedi.
Pandemi hayatın her alanını etkiledi
İlk başta bir sağlık problemi olarak görülen COVİD 19 pandemisinin siyasal hayatımızı, dünyadaki düzenleri etkilediğini, alışkanlıklarımızı ve bildiklerimizi tekrardan hepimize öğretecek bir duruma geldiğini belirten Vali Gül, “Yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte de bunun etkilerini görüyoruz görmeye de devam edeceğiz. Bu açıdan her iki üniversitemiz başta olmak üzere akademisyenlerimizin bu konuya kafa yormaları ve kendi aralarında konuşmalarının faydalı olduğunu düşünüyorum. Yeni bir konu olduğu için sağlık, sosyal ve siyasal boyutuyla konuşarak, yaşayarak ve üreterek adımlar atacağız. İnanıyorum ki pandeminin sonucunda kıymetli fikirleriniz toplumun her kesimine katkılar sunacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Dünyanın İslam medeniyeti ’ne ihtiyacı var
Dünyanın İslam Medeniyeti ’ne ihtiyacı olduğunu söyleyen GAÜN Rektörü Prof. Dr. Özaydın, “COVİD19’u daha çok tartışacağız buna hazırlıklı olmanızı istiyorum. Dünyayı bu hale getiren kim? Hangi medeniyet bu hale getirdi? Bildiğim bir şey var; bu hale getiren biz değiliz. COVİD19’u esas alıp hayatımıza yön vermemiz gerekiyor. Dünyayı bu hale getiren bu kapitalist medeniyetten birlikte kurtulmayı önemsiyorum. Yeniden İslam Medeniyetini insanlığın dikkatine sunmalıyız. Dünyanın İslam Medeniyeti ’ne ihtiyacı var. Dünyayı yaşanılmaz hale getiren medeniyet son 200 yıldır hakim medeniyet paradigmasıdır. Kaldı ki ne kadar medeniyet diyebiliriz bilemiyorum. Medine’den beslenmeyen bir medeniyete medeniyet denmez. Dolayısıyla dünyanın bugün hak temelli adalet esaslı İslam Medeniyeti ’ne ihtiyacı var” dedi.
Bu tür süreçlerden ders çıkarmalıyız
Son iki yıldır eğitim öğretimde, sağlıkta, sporda çok farklı bir süreç yaşadığımızı söyleyen Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, “Yeteneklerimizi geliştirmek, bazı alışkanlıklarımızdan vazgeçmek zorunda kaldık. Değişim süreci içerisindeyiz. Yaşamımızın içerisinde bilim insanlarının da hep söylediği gibi, bu veya benzeri türden tehditler olmaya devam edecek. Özellikle tıp alanında çalışan arkadaşlarımız 10 yılda bir bu tür salgınların bizi yoklayacağını söylüyor. Bu sebeple içinde bulunduğumuz süreçte bu salgınlara veya dünyayı tehdit eden başka türlü afetlere ne kadar hazırlıklı olmamız gerektiğini de çok yakından anlamış olduk” ifadelerini kullandı.
Bu tür salgınlar ya da felaketlerin aslında deprem gibi yeniden yapılanmaya bir fırsat verdiği gibi aynı zamanda yaşamımızın içinden de çok şey götürdüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, “Önemli olan bu tür süreçlerin içerisinden ders çıkarabilmek. Eğitimle birlikte aslında medeni olmak demek entelektüel olmak anlıma gelmiyor. Yaşamın içinde değişimi ne kadar yönetebildiğinizle de alakalı. Önemli olan değişim sürecinin içinde buna takılmadan, alet olmadan ya da bunun içinde rüzgar gibi savrulmadan değişimi yöneten aktörlerin başında gelebilmek. Bunun için de hepimizin bilinçlenmesi ve kolektif olarak hareket edebilmemiz çok önemli” şeklinde konuştu.
Pandemi sürecinin etkileri her açıdan incelenecek
Panel Düzenleme Kurulu Başkanı ve GAÜN İİBF Dekanı Prof. Dr. Yakup Bulut konuşmasında, Çin'in Wuhan kentinde 2019'un sonlarında ortaya çıkan ve ölümcül sonuçları olan korona virüsün sadece sağlık alanında değil sosyal ve ekonomik alanları başta olmak üzere hayatın neredeyse her alanında etkileri olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Bulut, pandemi sürecinde insanlarda birçok davranış kalıbının değiştiğini belirttiği konuşmasında, “Yaşam tarzlarımız, bireysel ilişkilerimiz belli ölçüde değişti. Ekonomik, siyasi ve idari kültürümüz, eğitim, yönetim ve kurumsal ilişkilerimizde ciddi değişiklikler oldu. Dünyada gelişmiş olarak tanımladığımız ülkelerin bir virüs karşısında nasıl acizlik yaşadığını; dayanışmanın ve insanlığın ortak çabaların hayat için ne kadar kıymetli olduğunu gördük. Bir takım değerlerden yoksun olanların güçlü gibi görünse de ne kadar güçsüz olduklarını; ölüm hakikatinin yanı başımızda ve bize ne kadar yakın olduğunu gördük. Toplumsal psikolojinin, sabrın, anlayışın, sevginin ve birbirimizi anlamanın önemini, değişimin nasıl bir etkiye sahip olduğunu ve değişimin tüm süreçleri kendi etrafında nasıl döndürdüğünü gördük. Hemen hemen her alanda yenilikçi yaklaşımların böylesine musibetlerin sonucunda geliştiğini de gördük” ifadelerine yer verdi.
Prof. Dr. Bulut konuşmasının devamında, gerçekleştirecekleri panellerle pandemi sürecinin ve etkilerinin her açıdan inceleyerek gelecek nesillere böylesi sorunlar karşısında nasıl çözümler getirebilecekleri konusunda yol gösterebilmek ve katkı sağlamak istediklerini dile getirerek, “COVİD19 pandemisi hakkında birçok çalışma yapıldı ve yapılmaya da devam ediyor. Ciddi anlamda literatürlerin oluşturulduğunu da görüyoruz. Teknolojinin katkısıyla bu tür sorunlara akılcı ve yenilikçi çözümler bulunması da söz konusu olacaktır. Panellerin çok verimli geçmesini arzu ediyorum. Bu bağlamda panele katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Online panele, Gaziantep Valisi Davut Gül, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, GAÜN Genel Sekreteri Prof. Dr. Yakup Bulut ve farklı üniversitelerden çok sayıda öğretim üyesinin katıldı.
23 farklı üniversiteden 44 akademisyenin katıldığı ve 35 çalışmanın sunulduğu ‘COVİD 19 Pandemisi’ ana temalı panellerde; COVID19 Pandemisinin Ekonomik Etkileri, Siyasi ve İdari Etkileri, Özel Sektör ve İşletmeler Üzerindeki Etkileri, Uluslararası ve Dış Politika Üzerine Etkileri ve SosyoKültürel Etkileri konu başlıkları tartışıldı.

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