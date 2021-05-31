Doğru’dan TBB Başkanı Şahin’e tebrik

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Gaziantep’in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, TBB 2021 yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısında tekrar TBB Başkanlığına seçilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e tebrik mesajı yayımladı.

Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı kutlama mesajında, "Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısındayız. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı TBB görevine yeniden seçilen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin’e başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi.

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