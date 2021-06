Bölge ihracatını geliştirmek için çalışmalarını aralıksız biçimde sürdüren Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), Haziran ayı eğitim takvimini kamuoyuyla paylaştı.

Bölge ihracatını geliştirmek için çalışmalarını aralıksız biçimde sürdüren Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), Haziran ayı eğitim takvimini kamuoyuyla paylaştı. Eğitim programlarını pandemi tedbirlerine uygun biçimde dijital platformlar üzerinden devam ettirdiklerini belirten GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, “Online eğitimlerimiz sayesinde bölge sınırlarının da ötesine geçerek ülke geneline ulaşma şansı buluyoruz. Dış ticaret alanında kendini geliştirmek isteyen tüm vatandaşlarımız, yurdun her köşesinden eğitimlerimize herhangi bir ücret ödemeden katılabilirler” dedi.



Her ay olduğu gibi Mayıs ayında da eğitimlere oldukça yüksek bir katılım olduğunu ve giderek artan bu ilginin kendilerini memnun ettiğini ifade eden Kileci, “Mayıs ayında birliklerimizce düzenlenen ve 8 güne yayılan 7 online seminere toplam 5 bin 834 kişi katıldı. Birliklerimiz Mayıs ayı boyunca toplam bin 380 dakikalık ücretsiz eğitim verirken sene başından bu yana düzenlediğimiz eğitimlere şimdiye dek 37 bin 724 kişi katılmış oldu. Bazı eğitimlerimizi YouTube kanalımızdan da paylaşarak çok daha fazla sayıda insanın bu eğitimlerden yararlanmasını sağlıyoruz. Eğitim faaliyetlerimizin temel amacı, dış ticaret alanında kendini geliştirmek isteyen insanlara destek olmak ve bu sayede hem dış ticaret sektöründeki istihdam oranının hem de ülkemizdeki ihracat rakamlarının artmasına katkı sunmaktır. Eğitimlerimize her ay gösterilen yoğun talep ve faaliyetlerimize ilişkin olumlu geri dönüşler de geleceğe dair bizleri daha çok cesaretlendiriyor” ifadelerini kullandı.



Açıklamasında yeni dönem eğitimlerini de tanıtan Kileci, “Haziran ayında 8 adet webinar gerçekleştirmeyi planlanıyoruz. Tamamı ücretsiz olacak online eğitimlerde bu ay ‘Şirketlerde Verimlilik İzleme ve Geliştirme Uygulamaları’, ‘Etkin İletişim Teknikleri’, ‘Dış Ticarette İstihbarat Kanalları’, ‘Stratejik Büyüme ve Kurumsal Gelişim’, ‘Dış Ticaretin Finansmanı’ ve ‘Tasarım Odaklı Düşünme ve İş Planı Oluşturma’, ‘İş Görüşmesine Hazırlık’ ve ‘ETicaret Paketleri Seçimi Eğitimi’ başlıklarına yer verilecek. Birliklerimizin internet sitesinde yer alan başvuru formunu doldurarak eğitimlerimize kolayca katılabilirsiniz. Eğitim sonrasında ise katılımcılarımızın görüşlerini bizimle paylaşmalarını sağlayan bir değerlendirme anketi bulunuyor. Önümüzdeki aylara ilişkin eğitim programlarımızı belirlerken bu anketlerin bize oldukça yardımcı olduğunu söyleyebilirim” ifadelerine yer verdi.

GAİB tarafından periyodik olarak düzenlenen ve her biri 150 saat süren ‘ETicaretEİhracat Uzmanı Yetiştirme Eğitimleri’ de tüm hızıyla sürüyor. 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü başlayan ‘12’inci Dönem Online ETicaretEİhracat Uzmanı Yetiştirme Eğitimi’nin Haziran ayı sonunda yeni mezunlar vermesi bekleniyor. Beş haftalık eğitim programı sonrası gerçekleştirilecek sınavdan başarılı olanlar, ‘ETicaretEİhracat Uzmanı’ sertifikasına sahip olacaklar. Kapsamlı eticaret eğitimleri sayesinde katılımcıların kariyer gelişimlerine yardımcı olduklarını ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Kileci, “Küreselleşen dünyamızda eticaret ve eihracat sektörleri günden güne etkisini artırıyor. Oldukça hızlı bir biçimde büyüyen bu sektörler doğal olarak nitelikli personele her geçen gün daha fazla ihtiyaç duyuyor. Ülkemiz için de geçerli olan bu ihtiyaca cevap vermek adına Birliklerimiz bünyesinde ‘ETicaretEİhracat Uzmanı Yetiştirme Eğitimleri’ düzenliyoruz. Pandemi tedbirlerine uygun olarak tamamı dijital ortamda gerçekleştirilen uzun soluklu sertifikalı eğitimlerimiz sayesinde sektöre yeni dış ticaret uzmanları kazandırıyoruz. Şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz ücretsiz eticareteihracat eğitimlerimiz toplam 99 bin dakika sürmüş olup bu eğitimlerden mezun ettiğimiz kişi sayısı 272’ye ulaşmıştır” şeklinde konuştu.



GAİB bünyesinde hayata geçirilen Dış Ticaret İstihdam Havuzu’nu da hatırlatan Kileci, “Şu ana dek düzenlediğimiz ve toplam süresi 67 bin 200 dakikayı bulan 10 adet Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi’nden toplam 179 mezun verdik. Mezunlarımızı eğitimler sonrasında da yalnız bırakmayarak onların iş bulmaları adına Birliklerimiz bünyesinde bir ‘Dış Ticaret Elemanı İstihdam Havuzu’ oluşturduk. Bu kapsamda CV’lerini bize gönderen mezunlarımızı, dış ticaret alanında faaliyet gösteren ve nitelikli personel ihtiyacı olan firmalarımızla buluşturuyoruz. Birliklerimize üye firmalarımız, internet sitemizde yer alan ‘Firmalar için Dış Ticaret Eleman İstihdamı’ sayfasındaki formu doldurmaları hâlinde mezunlarımızın özgeçmişlerine kolayca erişebiliyor. Bu yöntemle şimdiye kadar birçok dış ticaret uzmanımız, üye firmalarımızın dış ticaret departmanlarında çalışma fırsatı yakaladı. Eğitimlerimiz yalnızca iş arayan vatandaşlarımız için değil, dış ticaret alanında çalışan personeller için de oldukça faydalı. Halihazırda çalışıyor olup bir yandan da eğitimlerimize katılmış olan 30 mezunumuz, bu sayede mesleki yetkinliklerini geliştirmiş oldu. Eğitimlerimiz yoluyla dış ticaret sektöründe personel kalitesini artırmakta ve daha fazla istihdam olanağı oluşturmakta kararlıyız” ifadelerini kullandı.



Eğitim programları sonrasında katılımcılar için hazırlanan sertifikalar hakkında da bilgilendirmede bulunan GAİB Koordinatör Başkanı Kileci, “Eğitimleri düzenlemenin yanında bu eğitimlere ilişkin sertifikaları hazırlamak ve dağıtmak da bizim için oldukça mühim. Son dönemde Birliklerimiz bünyesinde hayata geçirdiğimiz dijital dönüşüm sürecine uygun olarak katılımcılarımızın eğitim sertifikalarına internet üzerinden erişmelerini sağlayan bir sistem oluşturduk. Katılımcılarımız artık 2020 ve 2021 yıllarına ait eğitim sertifikalarına internet sitemiz üzerinden ulaşabilirler” diye konuştu.



GAİB koordinasyonunda düzenlenecek Haziran ayı eğitimleri, 1 Haziran 2021 Salı günü “Şirketlerde Verimlilik İzleme ve Geliştirme Uygulamaları” isimli webinarla başlıyor. Eğitimlere katılmak isteyenler https://www.gaib.org.tr/tr/haberler/gaibhaziran2021onlineegitimprogramlarihk223.html linki üzerinden eğitim takvimine ve detaylı bilgilere ulaşıp kayıt yaptırabilirler. Dijital ortamda gerçekleştirilecek eğitimlerin toplantı davet linki, ilgili eğitimin başlayacağı gün eposta ve SMS ile katılımcılara gönderilecek. Herkese açık online seminerler hakkında öneri veya değerlendirmede bulunmak isteyenler, her eğitim sonrası kendilerine gönderilecek. Değerlendirme anketini doldurarak ya da gaibegitim@gaib.org.tr adresine mail göndererek görüşlerini iletebilirler.

