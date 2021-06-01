Gaziantep'te kaçak sigaraya 2 gözaltı

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te düzenlenen operasyonda, 2 bin 880 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak sigara getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde durdurulan iki otomobilde yapılan aramalarda, 2 bin 880 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Sigaralara el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 2 sürücüyü gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2021-06-01 10:38:24



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