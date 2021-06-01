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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te kaçak sigaraya 2 gözaltı

DHA

Gaziantep'te kaçak sigaraya 2 gözaltı


GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te düzenlenen operasyonda, 2 bin 880 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak sigara getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde durdurulan iki otomobilde yapılan aramalarda, 2 bin 880 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Sigaralara el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 2 sürücüyü gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2021-06-01 10:38:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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