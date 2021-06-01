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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

HKÜ Hukuk Fakültesi mezununun tekno-girişimcilik başarısı

İHA

HKÜ Hukuk Fakültesi mezununun tekno-girişimcilik başarısı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Hukuk Fakültesi 2019 yılı mezunu Emrullah Saruhan’ın Teknoloji Tabanlı Girişimi, 3.75 milyon TL değerleme ile desteklendi.
Emrullah Saruhan ve ekibi tarafından geliştirilen, firmaların sözleşmelerini dijital ortamda kolaylıkla hazırlamalarına, yönetmelerine ve takip edebilmelerine imkan sağlayan bulut tabanlı sözleşme platformu Jetlexa, 3.75 milyon TL değerleme üzerinden ilk tohum yatırımını aldı.

Sözleşmeler artık dijitalde
Girişim fikrinin temeli HKÜ’de atılan, İstanbul ve New York merkezli olarak çalışmaları yürütülen Jetlexa, diğer kurucu ortak Bensu Aydın, sektörün ihtiyacının farkında olan İrem Aydın’dan 3.75 milyon TL değerleme üzerinden yatırım alarak tohum yatırım sürecini tamamladı. Global ölçekteki tüm şirketler ile sözleşme platformuna ihtiyaç duyan diğer müşterileri hedefleyen Jetlexa, sözleşme hazırlama sürecindeki zaman kaybını ortadan kaldırarak, sözleşme yenileme ve bitiş tarihlerinin kaçırılmamasına, sözleşmelerin kontrol edilmesine ve kolay raporlanabilmesine olanak sağlıyor. Sözleşme süreçlerindeki iş akışlarının ve risklerin kontrol edilmesini de kolaylaştıran Jetlexa, ‘Sözleşme Yönetimi, Belge Otomasyonu ve İmza Platformu’ olarak üç aşamada hizmet veriyor.

Jetlexa, HKÜ’de doğdu
Girişim fikrinin HKÜ’de başladığını ve HKÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cemal Ruhi’nin sözleşme örneklerini topladığı kitabından ilham aldığını ifade eden Emrullah Saruhan, “HKÜ, bana fikrimi ürüne dönüştürebileceğim bir ortam sundu. Kalyoncu İnovasyon Teknoloji ve Transfer Ofisi (KALİTTO) ile fikrimi paylaştığımda beni Mühendislik Fakültesi’nden bir mentor ile tanıştırdılar ve Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri ile ciddi çalışmalar yaptık. Jetlexa projesine başlamadan önce HKÜ bünyesinde hukuk dünyasına dijital çözümler sağlayan ‘Hukukta Kariyer’ isimli fikri hayata geçirdik. 40 ayrı şehirde bulunan farklı öğrencilere staj bulma imkanı sunan bu program ile aslında ilk girişimimizi gerçekleştirdik. Bir fikri ve projeyi geliştirmek kadar onu sunabilmek de çok önemli. Ben fikrimin sunumuna üniversitemin sesli/sessiz okuma salonlarında hazırlandım. Belki sesli bir şekilde prova yapabileceğim bir alan olmasaydı, projem bu kadar kısa sürede bu başarıya ulaşamazdı. HKÜ tarafından sunulan mentorlük desteği çok önemliydi. Anadolu’daki genç girişimcileri de Kuluçka Merkezi ve Teknokent imkânlarından faydalanmayı öneriyorum” dedi.

HKÜ, “BIGG” programı ile girişimci yetiştirmeye devam ediyor
HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Emrullah Saruhan’ın başarısının üniversitede girişimcilik alanında gerçekleştirilen çalışmaların isabetini ortaya koyduğunu belirtti. Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli, “HKÜ olarak öğrenci ve akademisyenlerimizi teknolojik fikirlerini hayata geçirmeleri için teşvik ediyor, onlara ücretsiz eğitim, mentorlük ve kuluçka merkezi hizmetleri desteği veriyoruz. Hem TTO’muz hem de Organize Sanayi’de Teknokent imkanı olan nadir üniversitelerden biriyiz. İyi bir girişimcilik ekosistemi sunduğumuz mezunlarımızın ve öğrencilerimizin başarıları, bizleri bu alandaki çalışmalarımızı artırma konusunda motive ediyor. Öğrencilerimizin yanı sıra bölgemizde yer alan tüm girişimci adaylarını, Gaziantep BİGG Hızlandırma Programı’na katılmaya davet ediyoruz. TÜBİTAK tarafından yapılan düzenlemeye göre tüm ön lisans, lisans ve lisansüstü üniversite öğrencileri ve mezunları BİGG programına katılarak 200 bin TL hibe alarak teknolojik girişimlerini hayata geçirebilirler” diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli, www.gaziantepbigg.com web sitesinden iş fikri olan herkesin başvuru yapabileceğini de sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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