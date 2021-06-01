Gaziantep’te 2 bin 880 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

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Gaziantep’te 2 araçta yapılan aramalarda araç kaputuna zulalanan 2 bin 880 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde gümrük kaçağı sigara bulundurulduğu tespit edilen 2 araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda araçların kaputunun çeşitli bölmelerine zulalanan 2 bin 880 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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