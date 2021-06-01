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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cezaevi kütüphanelerine kitap bağışı kampanyası başladı

İHA

Cezaevi kütüphanelerine kitap bağışı kampanyası başladı

Adalet Bakanlığı ve Kültür Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde, cezaevi kütüphanelerine kitap bağışı kampanyası başlatıldı.
Adalet Bakanlığı ve Kültür Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde cezaevi kütüphanelerine kitap bağışı kampanyası başlatıldı. Gaziantep Adalet Sarayı girişi, Demokrasi Meydanı ve Gaziantep Üniversitesi olmak üzere toplam üç ayrı yerde kurulan kitap bağışı standı, 16 Haziran tarihine kadar açık olup, kampanya süresince görevlendirilen 2 Ceza İnfaz Kurumu personeli 8.3019.00 saatleri arasında bağış kitap kabul edecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile beraber yürütülecek kampanya kapsamında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde bulunacak. Başsavcılık tarafından kitap kampanyasında toplanan kitaplar inceleme için Yayın Seçme Komisyonu'na teslim edilecek. Komisyon tarafından yapılacak inceleme sonrasında ceza infaz kurumu kütüphanelerine gönderilmesinde sakınca bulunmayan kitaplar ilgili birimlere iletilecek.

Adliyede düzenlenen törende konuşan Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, “Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül’ün öncülüğünde yürütülen Ceza İnfaz Kurumlarımızın kütüphaneleri için kitap bağışı kampanyasının tanıtım toplantısını gerçekleştirdik. İlk bağışları Adalet Komisyonu Başkanımız, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcı Vekillerimiz ve İl Kültür ve Turizm Müdürümüz ile birlikte yaptık. Bu projeyi önemsiyoruz ve cezaevlerinde bulunan kütüphanelere kitap bağışlayarak katkıda bulunmak istiyoruz. Amacımız kütüphanelerin kitap kapasitesini artırarak, infaz kurumlarındaki hükümlülerin bu kütüphanelere ulaşıp ıslah çalışmalarına katkıda bulunmaktır. Herkesi bağışta bulunmaya davet ediyorum ayrıca bağışta bulunan herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

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