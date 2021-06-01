İslahiye'de dere temizliği yapıldı

İslahiye Belediyesi, şehir merkezinden geçen derede genel temizlik ve ıslah çalışması yaptı.

İslahiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinden geçen derede genel temizlik çalışması yapıyor. Korona virüs salgını nedeniyle rutin temizlik çalışmalarını aralıksız sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sıcak havalarda kötü koku ve haşerelerin önüne geçmek için dere temizliklerini de imal etmiyor. Bu kapsamda Göz Başı Deresi'nde temizleme çalışmaları yapılırken, bu çalışmaların rutin olarak aralıklarla yapılacağı vurgulandı.

Çalışmalar kapsamında dereye atılan tüm zararlı cisimler ve otlar temizlik işleri personelleri tarafından temizlenirken konu ile ilgili açıklama yapan İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, "Sağlıklı bir çevrede yaşamak hepimizin hakkıdır. Pademi sürecinde çevre sağlığı daha da önem kazanmıştır. Atılan çöplerle kirletilen çevre ve dere yine insanların hayatını olumsuz etkileyecek hale gelmektedir. Biz de bu kapsamda şehir merkezinden geçen derede temizlik çalışması yaptık. Kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığını korumak hepimizin görevi olmalıdır. Unutmayalım ki temizlik çalışanı arkadaşlarımız da sizlerden biridir. Sağlığımız korumak için maske, mesafe ve hijyen kuralına dikkat edelim" diye konuştu.

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