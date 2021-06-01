HKÜ’de “aile ve evlilik” konulu sempozyum yapıldı Düzenlenen sempozyum yoğun ilgi gördü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

HKÜ’de “aile ve evlilik” konulu sempozyum yapıldı Düzenlenen sempozyum yoğun ilgi gördü

İHA

HKÜ’de “aile ve evlilik” konulu sempozyum yapıldı Düzenlenen sempozyum yoğun ilgi gördü

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Eğitim Fakültesi tarafından, evlilik ve aile alanında yürütülen bir TÜBİTAK Projesi kapsamında konu hakkında bilimsel çalışmalar yapan akademisyenler ve araştırmacıların katılımıyla "Evlilik ve Aile Danışmanlığı Sempozyumu” gerçekleştirdi.
Video konferans platformu üzerinden çevrimiçi olarak yürütülen ve Youtube üzerinden canlı yayınlanan sempozyum yoğun ilgi gördü. Yaklaşık bin 200 kişi sempozyuma dinleyici olarak katıldı. Evlilik ve aile konusunu vaka örnekleri ve tüm detayları ile birlikte ele alan sempozyumun açılış konuşmalarını HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ve HKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şener Büyüköztürk yaptı.

“Ailenin mutluluğu, toplumun mutluluğudur”
Konuşmasında, pandeminin hayatlarımızdan birçok şey götürdüğünü ama bazı şeylerin de farkına varmamızı sağladığını belirten Rektör Prof. Dr. Dereli, “Pandemi sürecinde hepimiz ailelerimizle daha fazla zaman geçirebildik, birbirimizi daha iyi tanıyabildik. Aile kavramı ve ‘aile olabilmek’ çok önemli. Aile, toplumun en küçük yapıtaşı. Aileyi bir vücutta hücre gibi düşünün. Hücreler iyi olursa, tüm vücut, yani toplum iyi olur. Bu nedenle, ailenin güçlendirilmesi toplumun refahı, mutluluğu ve iyiliği için çok önemli. Hepimiz bir ailenin parçasıyız. Aile konusunun bilimsel olarak tartışılması da çok mühim. Ailenin, evliliğin, akrabalığın her zamankinden daha önemli hale geldiği bir süreçten geçiyoruz. Bu nedenle, konuyu gündeme getirerek bu sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen tüm öğretim elemanlarımıza ve katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

“Toplumun gücü, ailenin gücü kadardır”
Aile, evlilik ve toplum konularıyla ilgili literatür taraması yaparak, toplumun bu konuya ne kadar duyarlı olduğunu ölçtüğünü belirten Prof. Dr. Büyüköztürk, “Toplumun gücü, ailenin gücü kadardır diye düşünüyorum. Sempozyumun çıktılarının, ailelerin güçlendirilmesine yönelik pek çok yeni araştırma fikrini besleyeceğine gönülden inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Yeni nesil ilişkiler
Açılış konuşmalarının ardından Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Yaşar Özbay ile Doç. Dr. Zeynep Hatipoğlu Sümer, ‘Türkiye’de Evlilik ve Aile Danışmanlığı, Dünü, Bugünü ve Yarını’ konusunu değerlendirdiler. Sempozyumun ilk oturumunda “Yeni Nesil İlişkiler” konuşuldu. Dr. Pınar Çağ ‘Aşkın ve İlişkilerin Teknolojik Hali’, Dr. Büşra Akçabozan Kayabol ‘Uzak Mesafe İlişkilerinin Sürdürülmesi’, Dr. Burcu Üçok ‘Çift Kariyerli Evlilikler’, Dr. Fatma Arıcı ise ‘Sosyal Bağlamsal Bakışla Çift Terapisi, Güç ve Eşitlik’ konulu sunumlarını yaptılar.

Pandemi gölgesinde yakın ilişkiler
Evlilik ve aile danışmanlığı konusundaki güncel konulara değinilen sempozyumun ikinci oturumunda “Pandemi Gölgesinde Yakın İlişkiler” konusu ele alındı. Dr. Özlem Haskan Avcı ‘Evlilik Öncesi İlişkilerde Gottman Modelinin Kullanımı’, Dr. Mustafa Kurşuncu ‘Köken Aileler İlişkilerimizi Nasıl Etkiler’, Dr. İsmail Hakkı Tomar ‘ Evlilik İlişkilerinde İkili Başa Çıkma’, Dr. Sare Terzi İlhan ise ‘Bağlanma Yaralarının Bandajı’ konulu başlıklarıyla güncel konulara dikkat çektiler.

Aile ve çift terapilerinde uygulamalar
Sempozyumun ikinci gününde evlilik ve aile danışmanlığı alanındaki dört farklı bakış açısını temsil eden uygulama örnekleri hakkında bilgi verildi ve uygulamalar, vaka örnekleri ile zenginleştirildi. Günün ilk oturumunda Dr. Özlem Köse ‘Medikal Aile Terapisi Nedir?’, Psk. Dan. Özge Tecelli ‘Adler ve Çift Terapisi', Doç. Dr. Hüdayar Cihan ‘Gottman Çift Terapisi’, Dr. Gözde Özer Dar ise ‘Yakınlaşmadan Karşılaşmaya Aile Terapilerinde Genogram Çalışması’ konularında bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Evlilik ve aile danışmanlığı alanında çalışılan güncel konular, mevcut araştırmalar, araştırma ve veri analizi yöntemleri ve yeni araştırma yönelimlerinin tartışıldığı sempozyumun sonunda Doç. Dr. Didem Aydoğan ‘Mevcut Durum ve Gelecek Yönelimler’ konulu bir sunum yaptı. Evlilik ve aile konusunun her yönüyle masaya yatırıldığı ve farklı konu başlıklarıyla zenginleştirildiği sempozyumun genel değerlendirmesini ise Prof. Dr. Yaşar Özbay, Doç. Dr. Zeynep Hatipoğlu Sümer, Doç. Dr. Didem Aydoğan ve Dr. Büşra Akçabozan Kayabol yaptı.

EKatılım belgesi verildi
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ile Psikoloji alanında yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerin, ruh sağlığı uzmanlarının (psikolojik danışman, psikolog ve psikiyatristler) ve akademisyenlerin katılımına açık olan sempozyumun sonunda tüm katılımcılara, ekatılım belgesi verildi.
Sorucevap kısımlarının yer aldığı ve katılımcıların da dahil olduğu iki gün süren "1'inci Evlilik ve Aile Danışmanlığı Sempozyumu”, sempozyumun Youtube kanalı üzerinden de canlı olarak yayınlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kadooğlu Yağ devler ligindeki yükselişini sürdürüyor
YEREL HABERLER Kadooğlu Yağ devler ligindeki yükselişini sürdürüyor
GKV Özel İlkokulu'nda yüz yüze eğitim başladı
YEREL HABERLER GKV Özel İlkokulu'nda yüz yüze eğitim başladı
Gastronomi kentindeki kebapçılarda normalleşme sevinci Gaziantepli kebapçılar tekrar müşteri kabul etmenin sevincini yaşıyor
YEREL HABERLER Gastronomi kentindeki kebapçılarda normalleşme ...
İslahiye'de dere temizliği yapıldı
YEREL HABERLER İslahiye'de dere temizliği yapıldı
Gaziantep'te, buğday ve arpa hasadı başladı
YEREL HABERLER Gaziantep'te, buğday ve arpa hasadı başladı
Duvara sıkışan kedi bulunamadı, sahibini itfaiye ekipleri teselli etti 12 saatlik kedi kurtarma operasyonu sonuçsuz kaldı
YEREL HABERLER Duvara sıkışan kedi bulunamadı, sahibini itfaiye ...
Gaziantep'te restoranlarda beyran yoğunluğu
YEREL HABERLER Gaziantep'te restoranlarda beyran yoğunluğu
Cezaevi kütüphanelerine kitap bağışı kampanyası başladı
YEREL HABERLER Cezaevi kütüphanelerine kitap bağışı kampanyası ...
Şehitkamil’de el beceri kursları yeniden kapılarını açtı Kurslar, pandemi kurallarına uygun bir şekilde veriliyor
YEREL HABERLER Şehitkamil’de el beceri kursları yeniden kapılarını ...
İpekyolu Kalkınma Ajansı, Barak Ovası’na hayat verecek Kurulacak GES ile enerji maliyetleri düşecek Bin çiftçi ucuz elektrikle sulama yapacak
YEREL HABERLER İpekyolu Kalkınma Ajansı, Barak Ovası’na hayat ...
Büyükşehir zabıtadan kentte kapsamlı dilenci operasyonu
YEREL HABERLER Büyükşehir zabıtadan kentte kapsamlı dilenci ...
Gaziantep’te 2 bin 880 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep’te 2 bin 880 paket gümrük kaçağı sigara ele ...
Gaziantep'te kaçak sigaraya 2 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te kaçak sigaraya 2 gözaltı
HKÜ Hukuk Fakültesi mezununun tekno-girişimcilik başarısı
YEREL HABERLER HKÜ Hukuk Fakültesi mezununun tekno-girişimcilik ...
GAİB eğitimleri Haziran ayında da hız kesmiyor
YEREL HABERLER GAİB eğitimleri Haziran ayında da hız kesmiyor
Gaziantep´te esnaftan kademeli normalleşmeye davullu zurnalı kutlama
YEREL HABERLER Gaziantep´te esnaftan kademeli normalleşmeye davullu ...
Şahinbey Belediyesi’nden ülkeye kan, Gazze’ye 5 ambulans desteği
YEREL HABERLER Şahinbey Belediyesi’nden ülkeye kan, Gazze’ye 5 ...
Doğru’dan TBB Başkanı Şahin’e tebrik
YEREL HABERLER Doğru’dan TBB Başkanı Şahin’e tebrik
Çocukluktaki güneş yanıkları deri kanseri riskini artırıyor
YEREL HABERLER Çocukluktaki güneş yanıkları deri kanseri riskini ...
GAÜN’de Covid 19 pandemisi ana temalı paneller
YEREL HABERLER GAÜN’de Covid 19 pandemisi ana temalı paneller
GAÜN’den STEM eğitim modeli için önemli proje
YEREL HABERLER GAÜN’den STEM eğitim modeli için önemli proje
Kalaylı ile Fadıloğlu, projeleri yerinde incelediler
YEREL HABERLER Kalaylı ile Fadıloğlu, projeleri yerinde incelediler
TBB, Şahin ile yola devam dedi Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin: “OECD şampiyon belediye başkanları’ndan davet almam Türkiye’de ki belediyeciliğin geldiği noktayı gösteriyor”
YEREL HABERLER TBB, Şahin ile yola devam dedi Gaziantep Büyükşehir ...
Kovalamacayla yakalanan 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Kovalamacayla yakalanan 4 hırsızlık şüphelisi ...