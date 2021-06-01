Otomobil önce aydınlatma direğine sonra başka araca çarptı Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Gaziantep’te sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpan otomobil, savrularak önündeki hafif ticari araca arkadan çarptı. İki aracın karıştığı kazada 1’i ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Kaza, Güvenevler Mahallesi İpek Yolu üzerinde meydana geldi. İpek Yolu üzerinden kent merkezi istikametine doğru seyreden 27 AEP 048 plakalı Renault marka araç, sürücü Mahmut K.’nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Direğe çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, önünde seyreden 27 UP 446 plakalı Citroen marka hafif ticari araca çarptı.

Otomobil kaza sonucu hurdaya dönerken, hafif ticari aracın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Kazada Mahmut K., Cennet K. ve torunu hafif yaralanırken, hamile Fatma E. ağır yaralandı. Kazada yaralananlara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla 25 Aralık Devlet Hastanesi ile Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk etti.

Kazanın ardından İpek Yolu’nda oluşan trafik akışı iki şeritten kontrollü devam etti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.