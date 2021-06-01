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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SANKO Holding’e SGK’dan teşekkür belgesi

İHA

SANKO Holding’e SGK’dan teşekkür belgesi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Gaziantep İl Müdürlüğü tarafından SANKO Holding’e “Teşekkür Belgesi” verildi.
SGK İl Müdürü Mehmet Uzun, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu’nu ziyaret ederek SGK Başkanlığı’ndan gönderilen “Teşekkür Belgesi”ni sundu. Uzun, çalışanların hizmetlerini kuruma yasal sürede bildirdikleri ve primlerini düzenli olarak ödedikleri için Konukoğlu’na teşekkür ederek, başarılar diledi.
SANKO Grubu olarak Türkiye’nin üretimine, ihracatına ve istihdamına katkı sumaktan gurur duyduklarını belirten Konukoğlu da SGK İl Müdürü Mehmet Uzun’a teşekkür etti.

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