Şahinbey'de Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

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Şahinbey Belediyesi Haziran ayı olağan meclis toplantısının 1.oturumu Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu başkanlığında yapıldı.

Şahinbey Belediye Meclisi Haziran ayı ilk oturumu yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 12 maddenin 7’si İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na, 4’ü Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilirken, 1 madde de ise komisyona süre verildi.

Şahinbey Belediye Meclisi, Haziran ayı 2. oturum toplantısı 4 Haziran 2021 Cuma günü saat 16.00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi.

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