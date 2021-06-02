Gaziantep'in 5 yemeğine daha coğrafi işaret tescili



GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'in geleneksel lezzetleri arasında yer alan alenazik, lebeniye çorbası, Antep doğrama, Antep yoğurtlu patates ve Antep süzek yapması, Türk Patent ve Marka Kurumu'nca (TPE) tescillendi. Kentin tescilli yemek sayısı, 55'e yükseldi.

Gaziantep´in ait yöresel yemeklerinden olan alenazik, lebeniye çorbası, Antep doğrama, Antep yoğurtlu patates ve Antep süzek yapmasının, Büyükşehir Belediyesi´nin yürüttüğü çalışmalar ile Türk Patent ve Marka Kurumu'nca coğrafi işaret tescili yapıldı. Böylece 55 coğrafi işaretli yemeği ile Gaziantep, 'Türkiye´nin en fazla tescilli ürüne sahip şehri' unvanını korudu.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ile kentteki farklı kurumların yürüttüğü faaliyetler kapsamında, 47 ürünün tescili için çalışmaların da sürdüğü belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2021-06-02 10:22:14



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