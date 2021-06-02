Gaziantep'in 5 yemeğine daha coğrafi işaret tescili

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'in geleneksel lezzetleri arasında yer alan alenazik, lebeniye çorbası, Antep doğrama, Antep yoğurtlu patates ve Antep süzek yapması, Türk Patent ve Marka Kurumu'nca (TPE) tescillendi. Kentin tescilli yemek sayısı, 55'e yükseldi.
Gaziantep´in ait yöresel yemeklerinden olan alenazik, lebeniye çorbası, Antep doğrama, Antep yoğurtlu patates ve Antep süzek yapmasının, Büyükşehir Belediyesi´nin yürüttüğü çalışmalar ile Türk Patent ve Marka Kurumu'nca coğrafi işaret tescili yapıldı. Böylece 55 coğrafi işaretli yemeği ile Gaziantep, 'Türkiye´nin en fazla tescilli ürüne sahip şehri' unvanını korudu.
Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ile kentteki farklı kurumların yürüttüğü faaliyetler kapsamında, 47 ürünün tescili için çalışmaların da sürdüğü belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2021-06-02 10:22:14
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.