Trafik kazası 17 yaşındaki Garip'i hayattan kopardı

Gaziantep’te, yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonun altında kalan 17 yaşındaki Garip Can Bayındır hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde İpekyolu Başpınar Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, İpekyolu üzerinde karşıya geçmeye çalışan 17 yaşındaki Garip Can Bayındır'a bir kamyon çarparak altına aldı. Kaza sonrası aracın altında kalarak ağır yaralanan gence ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.



Hastanede hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci ambulans ile Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralı genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gencin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Hemofili hastası olduğu öğrenilen Garip Can Bayındır’ın trafik kazasında hastalığının da etkisiyle aşırı kan kaybı nedeniyle hayatını kaybettiği düşünülürken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

