Kamyonetin çarptığı genç öldü

Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı Garip Can Bayındır (17) hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Sam Mahallesi´nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Garip Can Bayındır'a çarptı. Kanlar içerisinde yere yığılan Bayındır, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Bayındır, bu sabah yaşamını yitirdi.

Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Garip Can Bayındır´ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu´ndaki otopsisinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Polis, kaza sonrası kaçan sürücünün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

