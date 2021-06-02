Gaziantep FK'da, Güray Vural ile yollar ayrıldı

GAZİANTEP, (DHA) -Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, sözleşmesi sonra eren Güray Vural ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Gaziantep Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, milli futbolcuya 2 sezondur yaptığı katkılardan dolayı teşekkür edilerek şöyle denildi:
"Profesyonel Futbol Takımımızın, iki sezondur formasını başarıyla terleten milli futbolcu Güray Vural ile sözleşmemiz sona ermiş olup, yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüze vermiş olduğu katkılarından dolayı Güray Vural´a en içten dileklerimizle teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz."DHA-Spor Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2021-06-02 14:04:02
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