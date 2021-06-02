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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GAİB ve Gaziantep ihracat rekorlarına doymuyor

İHA

GAİB ve Gaziantep ihracat rekorlarına doymuyor

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), Mayıs ayı bölge ihracatına ilişkin rakamları kamuoyuyla paylaştı. Geride bıraktığımız ayda bölgenin ihracatı bir önceki yılın Mayıs ayına göre yüzde 46 oranında artarak 827 milyon 445 bin dolar olarak gerçekleşti. Güneydoğu’nun lokomotif şehri Gaziantep ise Mayıs ayını 742 milyon 633 bin dolarlık ihracatla tamamladı ve önceki yıla göre yüzde 54’lük artış oranı yakaladı.
Dış ticarette yıl boyunca kırdıkları rekorlara bu ay yenilerini eklediklerini ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, “Mayıs ayında ortaya konan ihracat performansıyla hem bölgemiz hem de Gaziantep için şimdiye kadarki en yüksek Mayıs ayı ihracat rakamlarına ulaşmış olduk. Ayrıca geçtiğimiz ay toplam 171 ülkeye ihracat gerçekleştiren Gaziantep, Mayıs ayları itibarıyla en fazla ülkeye mal ihraç ettiği ayı geride bıraktı. İstikrarlı bir şekilde ihracat hacmimizin büyümesi, Bölge olarak üretim kapasitemizdeki gelişimin göstergesidir. İhracat performansıyla bölge ve ülke ekonomisine katkı sunan tüm ihracatçılarımızı gönülden tebrik ederim” dedi.

Bölgenin ihracatçı sayısında yeni zirve
2021 yılının kümülatif ihracat rakamlarını da paylaşan Kileci, “OcakMayıs 2021 döneminde bölgemiz geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38’lik artışla 4 milyar 457 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Aynı dönemde Gaziantep de 3 milyar 911 milyon dolarlık ihracatıyla bir önceki yıla göre rakamlarını yüzde 40 oranında artırdı.” ifadelerini kullandı.

Bölge ihracatçılarının azimle çalışarak karşılarına çıkan zorlukları aştığını ifade eden Kileci, “Mayıs ayı boyunca 2 bin 169 firmasıyla ihracat gerçekleştiren bölgemiz, en yüksek ihracatçı sayısına ulaştığı Mayıs ayını geride bıraktı. Geçtiğimiz ay Gaziantep’ten ihracat yapan firma sayısı ise bin 518 olarak hesaplandı. İhracat performansımızda yaşanan bu yükselişin en büyük mimarı tabii ki Bölgede faaliyet gösteren ihracatçılarımız. Pandemi başta olmak üzere küresel düzeyde birçok gelişmenin ciddi ekonomik sorunlara yol açtığı bu dönemde, Gaziantep başta olmak üzere Bölgemizdeki ihracatçı sayısının artması bizler için gurur vesilesidir” ifadelerine yer verdi.

En çok ihracat yapılan ülkeler Irak, ABD ve Suriye
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ihracatında en büyük paya sahip ülkeler arasında Ortadoğu ülkeleri yüzde 35,8 payla ilk sırada yer alırken, AB ülkeleri yüzde 19,5 payla ikinci ve Amerika ülkeleri ise yüzde 15 payla üçüncü sırada bulunuyor. 2021’in OcakMayıs ayları arasında toplam 189 ülkeye ihracat yapıldığını vurgulayan Kileci, “Irak, ABD, Suriye, İngiltere, İtalya, Almanya, İran, Libya, Mısır ve İsrail bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir” şeklinde konuştu. Kileci, bölgeden en çok ihraç edilen ürün grupları arasında makine halıları, iplikler, kumaşlar, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, demirçelik mamulleri, ağaç ve orman ürünleri ile dış giyimin yer aldığını sözlerine ekledi.

Bölgenin lokomotif şehri Gaziantep
Gaziantep, 2021 OcakMayıs dönemindeki 3 milyar 911 milyon dolarlık ihracatıyla Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren beşinci ili olmayı sürdürüyor. İhracatın ithalatı karşılama oranında Gaziantep’in yüzde 150’lik seviyesiyle kendisine rakip illerden ayrıldığını vurgulayan GAİB Koordinatör Başkanı Kileci, “Sergilemiş olduğu ihracat performansıyla bölgemizin öncü şehri olmayı sürdüren Gaziantep, dış ticaret verileriyle tüm Türkiye için örnek bir niteliğe sahiptir. İlerleyen aylarda Gaziantep’i en fazla ihracat gerçekleştiren iller sıralamasında daha yukarılara taşımayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Kileci, Gaziantep’ten en çok ihraç edilen ürünlerin tekstil ve hammaddeleri, halı, hububatbakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri olduğunu ifade etti.

2021 yılı Mayıs ayında GAİB'e bağlı diğer illerin ihracat rakamlarını da kamuoyuyla paylaşan Fikret Kileci, Kahramanmaraş'ın 90 milyon dolar, Mardin'in 62 milyon dolar, Malatya'nın 30 milyon dolar, Diyarbakır'ın 16 milyon dolar, Şanlıurfa'nın 14 milyon dolar, Adıyaman'ın 8 milyon dolar ve Kilis'in 4 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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