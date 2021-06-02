4 ilde işlediği 11 suçtan aranan şüpheli, Gaziantep'te yakalandı



Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)İZMİR, Kahramanmaraş, Antalya ve Eskişehir'de işlediği 11 ayrı suçtan dolayı hakkında tutuklama kararı bulunan Metin Ümran (46), Gaziantep'te yakalandı.

İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Serinevler Mahallesi´nde devriye görevi sırasında durumundan şüphelenerek kimlik kontrolü yaptığı kişinin kimliğinin sahte olduğunu saptadı. Bunun üzerine gözaltına alınan şahsın parmak izi incelemesi sonucu Metin Ümran olduğu anlaşıldı. Detaylı incelemede Metin Ümran'ın İzmir, Kahramanmaraş, Antalya ve Eskişehir´de 'dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, cebir ve tehdit' gibi 11 suçtan yargılandığı davalarda çeşitli cezalar aldığı ve hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Metin Ümran, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2021-06-02 14:51:20



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