Gaziantep’te 8 bin 487 paket kaçak sigara ele geçirildi

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Gaziantep’te bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 8 bin 487 paket sigara ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Şehitkamil ilçesinde bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada 8 bin 487 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

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