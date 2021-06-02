Şahinbey masa tenisinde de şampiyon

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Bayan Masa Tenisi Takımı, 25 puan ile Türkiye Masa Tenisi Bayanlar 2’inci Ligi'nde şampiyon olarak 1’inci Lig’e çıktı.

Sporda önemli başarılar elde eden Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü, başarı halkasına bir yenisini daha ekleyerek Masa Tenisi Federasyonu Bayanlar 2’inci Lig 3’üncü etapda 14 maçta 11 galibiyet 3 mağlubiyet aldı. Bu sonuçlarla 25 puan toplayan Şahinbey, Türkiye Masa Tenisi Bayanlar 2’inciligi’nde şampiyon olarak 1’inci Lig’e çıktı.



“Sporcularımızla gurur duyuyorum”

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, alınan başarıdan dolayı sporcuları tebrik ederek, “Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü olarak amatör spor branşlarına ve salon sporlarına büyük önem veriyoruz. Kulübümüzün Onursal Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun önderliğinde masa tenisine de önemli destekler ve yatırımlar yaptık. Yaptığımız bu yatırımların karşılığını da almaya başladık. Yakın zamanda Ampute Futbol takımımız Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi’nde tüm rakiplerini yenerek şampiyonlar ligi şampiyonu oldu. Şimdi de Masa Tenisi Bayanlar takımımız 2’inci lig de şampiyon olarak 1’inci Lig’e çıktı. Tüm takımı aldığı başarılardan dolayı kutluyorum” dedi.



“Sporcunun yanındayız”

Kulüp Başkanı Cuma Güzel, sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını da belirterek, “Gençlerimize spor malzemesi olarak futbol, voleybol, basketbol topu dağıtıyoruz. Şu ana kadar 233 bin adet futbol, voleybol, basketbol topu dağıttık. Yine okullarımıza 524 adet tenis masası hediye ettik. İstiyoruz ki herkes spora ulaşabilsin. Sporu geliştirmek için önemli günlerde bisiklet turları düzenliyoruz. Masa tenisi turnuvaları, sağlıklı yaşam yürüyüşleri düzenliyoruz. Bireysel sporlarda da sporcularımızı her alanda destekliyoruz. Şu anda Şahinbey Belediyesi Spor kulübümüzde 15 bin 316 tane lisanslı sporcumuz bulunmakta hedefimiz 27 bin lisanslı sporcuya ulaşmak” diye konuştu.

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