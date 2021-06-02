Gaziantep’in ihracatı mayıs ayında yüzde 53,9 arttı GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Aşılama sayılarındaki artış ve tüm dünyada normalleşme adımları ile birlikte ihracatımızı daha da artırarak yolumuza devam edeceğiz”

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, mayıs ayında Gaziantep’ten geçen yılın aynı ayına göre yüzde 53,9 oranında artışla 742 milyon 733 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini söyledi.

Gaziantep’in aylık ve dönemsel ihracatta 5’inci sıradaki yerini koruduğuna vurgu yapan Ünverdi, “Tüm sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı, çalışanlarımızı ve emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Aşılama sayındaki artış ve tüm dünyada normalleşme adımları ile birlikte ihracatımızı daha da artırarak yolumuza devam edeceğiz” dedi.



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan mayıs ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Başkan Ünverdi, geçtiğimiz yıl mayıs ayında Gaziantep’ten 482 milyon 666 bin dolar ihracat yapıldığını anımsatarak, yüzde 53,9 oranındaki artışın mutluluk verici olduğunu belirtti. İlk 5 aylık dönmede de yüzde 39,8 oranında bir artış olduğunun altını çizen Ünverdi, geçtiğimiz yıl ocakmayıs döneminde 2 milyar 798 milyon 317 bin dolar olan Gaziantep ihracatının, bu yılın aynı döneminde 3 milyar 911 milyon 647 bin dolara ulaştığını belirtti.



Türkiye’nin büyümesinin temelinde üretim ve ihracat olduğuna işaret eden Adnan Ünverdi, “2021 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarına baktığımızda da üretim ve ihracatın önemini bir kez daha görüyoruz. Sanayi şehri Gaziantep bu süreçte üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Üretim ve ihracata devam ederek istihdamına da sahip çıktı. Aşılanan kişi sayısının artması, başlayan normalleşme adımlarıyla birlikte hızımızı daha da artıracağımıza inanıyor ve Gaziantep Sanayi Odası olarak da ihracata yönelik projelerimizle bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Model Fabrika’da yürüttüğümüz verimlilik ve dijitalleşme çalışmalarıyla rekabetçiliğimizi ve ihracatımızı artıracak, GSO Mesleki Eğitim Merkezi’nde çalışanlarımıza kazandırdığımız yetkinlik ve donanımla sanayimize güç katmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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