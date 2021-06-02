Güneydoğu'dan mayısta 827 milyon dolarlık ihracat

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güneydoğu'dan mayısta 827 milyon dolarlık ihracat

DHA

Güneydoğu'dan mayısta 827 milyon dolarlık ihracat


GAZİANTEP, (DHA)GÜNEYDOĞU Anadolu İhracatçı Birlikleri, mayıs ayında bölge illerinden bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artış ile 827 milyon 445 bin dolarlık ihracat yapıldığını açıkladı.
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, mayıs ayı ihracat rakamlarının umut verici olduğunu söyledi. Bölgeden yapılan 827 milyon 445 bin dolarlık ihracatın 742 milyon 663 bin dolarlık bölümünün Gaziantep'ten yapıldığını anlatan Kileci, "Mayıs ayında ortaya konan ihracat performansıyla hem bölgemiz hem de Gaziantep için şimdiye kadarki en yüksek Mayıs ayı ihracat rakamlarına ulaşmış olduk" dedi.
Bu yılın 5 ayık döneminde bölgeden 4 milyar 457 milyon dolarlık ihracat yapıldığını belirten Kileci, en çok ihracat yapılan ülkelerin Irak, ABD, Suriye, İngiltere, İtalya, Almanya, İran, Libya, Mısır ve İsrail olduğunu, toplamda ise 189 ülkeye ürün ihracı yapıldığını sözlerine ekledi.DHA-Ekonomi Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2021-06-02 15:39:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep’in ihracatı mayıs ayında yüzde 53,9 arttı GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Aşılama sayılarındaki artış ve tüm dünyada normalleşme adımları ile birlikte ihracatımızı daha da artırarak yolumuza devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Gaziantep’in ihracatı mayıs ayında yüzde 53,9 ...
Şahinbey masa tenisinde de şampiyon
YEREL HABERLER Şahinbey masa tenisinde de şampiyon
Milletvekili Taşdoğan, ihracat rakamlarını değerlendirdi MHP Milletvekili Muhittin Taşdoğan: “Pandemiye rağmen rekor kırdık”
YEREL HABERLER Milletvekili Taşdoğan, ihracat rakamlarını ...
Gaziantep’te 8 bin 487 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep’te 8 bin 487 paket kaçak sigara ele ...
GTO’dan yeni hedef GTO: “Gözümüz dördüncülükte”
YEREL HABERLER GTO’dan yeni hedef GTO: “Gözümüz dördüncülükte”
4 ilde işlediği 11 suçtan aranan şüpheli, Gaziantep'te yakalandı
YEREL HABERLER 4 ilde işlediği 11 suçtan aranan şüpheli, ...
Gaziantep’in kurtuluş hikayesi tek kitapta derlendi
YEREL HABERLER Gaziantep’in kurtuluş hikayesi tek kitapta derlendi
GAİB ve Gaziantep ihracat rekorlarına doymuyor
YEREL HABERLER GAİB ve Gaziantep ihracat rekorlarına doymuyor
Şehitkamil’den tüm okullara akıl ve zaka oyunları seti Toplam 139 ilkokula 278 akıl ve zeka oyunları seti hediye edildi
YEREL HABERLER Şehitkamil’den tüm okullara akıl ve zaka oyunları ...
Gaziantep FK'da, Güray Vural ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Gaziantep FK'da, Güray Vural ile yollar ayrıldı
Gaziantep'in 2020 yılı trafik kazası bilançosu ağır Kazalarda 70 kişi öldü
YEREL HABERLER Gaziantep'in 2020 yılı trafik kazası bilançosu ...
Gaziantep FK'da Güray Vural ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Gaziantep FK'da Güray Vural ile yollar ayrıldı
Kazada ayağı koptu, kimse gerçeği söyleyemedi 15 yaşındaki gencin kazada ayağı koptu, kendinden geçen gence gerçeği kimse söyleyemedi
YEREL HABERLER Kazada ayağı koptu, kimse gerçeği söyleyemedi 15 ...
Kamyonetin çarptığı genç öldü
YEREL HABERLER Kamyonetin çarptığı genç öldü
Trafik kazası 17 yaşındaki Garip'i hayattan kopardı
YEREL HABERLER Trafik kazası 17 yaşındaki Garip'i hayattan kopardı
Doğru’dan vekillere ziyaret
YEREL HABERLER Doğru’dan vekillere ziyaret
Gazi şehrin 5 lezzeti daha tescillendi
YEREL HABERLER Gazi şehrin 5 lezzeti daha tescillendi
Gaziantep'in 5 yemeğine daha coğrafi işaret tescili
YEREL HABERLER Gaziantep'in 5 yemeğine daha coğrafi işaret tescili
Yabancı dil eğitiminde yaşanan sorunlar HKÜ’de tartışıldı
YEREL HABERLER Yabancı dil eğitiminde yaşanan sorunlar HKÜ’de ...
“Gazi Osman Paşa” sağlık kontrollerini ANKA’da yaptırdı
YEREL HABERLER “Gazi Osman Paşa” sağlık kontrollerini ANKA’da ...
Suriyeliler, Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturuyor
YEREL HABERLER Suriyeliler, Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını ...
Yeni aldıkları otomobille tıra arkadan çarptılar Feci kazada sürücü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Yeni aldıkları otomobille tıra arkadan çarptılar Feci ...
Kadın girişimcilerden Model Fabrika’ya ziyaret
YEREL HABERLER Kadın girişimcilerden Model Fabrika’ya ziyaret
Şahinbey'de Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Şahinbey'de Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı