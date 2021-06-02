Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 8 bin 487 paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak sigara getirileceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, sigaraların taşındığı aracı belirleyerek merkez Şehitkamil ilçesinde durdurdu. Araçta yapılan aramada gizli bölmede 8 bin 487 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan polis, araçtaki 2 kişiyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2021-06-02 15:43:01
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